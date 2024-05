VBScript: Microsoft prepara l'addio

La Casa di Redmond ha deciso di abbandonare definitivamente il supporto a VBScript, linguaggio di scripting la cui prima versione risale al 1996. Allora venne rilasciato insieme a Windows NT 4.0 ed era supportato dalla versione 3.0 di Internet Explorer, quando quest'ultimo era praticamente lo standard nel mercato dei browser per la navigazione Web. Dotato di una sintassi mutuata da Visual Basic, è stato utilizzato a lungo per lo sviluppo client side per poi perdere definitivamente terreno.

La deadline di VBScript

Microsoft ha stabilito che il supporto a VBScript verrà abbandonato, inizialmente in parte, dalla secondo metà del 2024. L'addio sarà però graduale e con la distribuzione delle nuove release di Windows il linguaggio diventerà una feature opzionale. Per abilitarla si dovrà accedere a "Attivazione e disattivazione delle funzionalità Windows" tramite la seguente istruzione dopo aver digitato la combinazione di tasti Windows+R:

optionalfeatures

Una volta superato anche questo passaggio il progetto verrà lasciato al suo destino. Come anticipato, però ciò non avverrà improvvisamente. VBScript diventerà facoltativo in coincidenza del rilascio di Windows 11 24H2 ma sarà comunque presente nel sistema. Nel 2027, invece, non sarà più preinstallato in Windows.

Di conseguenza, in mancanza delle librerie DLL le pagine che contengono script VBScript non funzioneranno più. Queste ultime infatti presiedono all'esecuzione del codice dopo il suo caricamento in memoria. È comunque utile ricordare che già nel luglio del 2019 VBScript venne disabilitato in IE 11 su Windows 10.

Le ragioni dell'abbandono

VBScript non farà più parte dei progetti di Satya Nadella e soci soprattutto per ragioni di sicurezza. Praticamente uscito dal panorama dello sviluppo, viene comunque utilizzato per la creazione di file potenzialmente dannosi da distribuire sotto le mentite spoglie di comuni documenti. Tra l'altro .NET rappresenta un'alternativa nettamente più affidabile per tutto ciò che riguarda gli script di sistema.

Vi sono poi motivazioni legate agli standard Web che hanno marginalizzato l'uso del linguaggio di Redmond. In un'epoca dove l'interoperabilità è necessaria JavaScript e HTML rappresentano un'alternativa più efficace e completa rispetto a VBScript.