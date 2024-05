Windows 11 24H2 è ora disponibile per Release Preview Insiders

Microsoft sta distribuendo Windows 11 24H2 ai tester nel canale di anteprima di rilascio, confermando che è nelle fasi finali del test. Come riportato dall’azienda di Redmond in un post: “Oggi stiamo rendendo disponibile l'aggiornamento annuale delle funzionalità di quest'anno di Windows 11, versione 24H2 (build 26100.712) nel canale di anteprima di rilascio affinché i clienti possano visualizzarne un'anteprima prima della disponibilità generale entro la fine dell'anno solare”. Questa build 26100.712 è da considerare come il terzo grande aggiornamento di funzionalità per il sistema operativo dopo 22H2. A differenza di Windows 11 23H2, che era un aggiornamento minore, Windows 11 24H2 è una versione significativa con tantissime nuove funzionalità.

Questo aggiornamento include il supporto dello sfondo HDR, una modalità di risparmio energetico, Sudo per Windows, l'integrazione di Rust nel kernel di Windows. Vi è inoltre il supporto Wi-Fi 7 e una migliore chiarezza della voce. Inoltre, gli utenti vedranno un riquadro scorrevole delle impostazioni rapide dalla barra delle applicazioni. Vi è poi la possibilità di creare archivi 7-zip e TAR direttamente in Esplora file e una connettività migliorata per i dispositivi audio Bluetooth Low Energy.

Windows 11 24H2: come installare il nuovo aggiornamento

Per installare Windows 11 24H2, è necessario far parte del programma Windows Insider canale Preview di rilascio e verificare manualmente la presenza di aggiornamenti. Per fare ciò basterà aprire le Impostazioni dal menu Start e selezionare Windows Update, dal menu di sinistra. In seguito, si dovrà cliccare su “Programma Windows Insider”, poi “Inizia”, accedere con il proprio account Microsoft e selezionare “Rilascia canale di anteprima”. A questo punto, basterà tornare a Windows Update e cliccare su “Verifica aggiornamenti”. Se l’aggiornamento è già presente, basterà cliccare sul tasto Download, accanto alla voce Windows 11 24H2.

Nonostante l’aggiornamento, bisogna notare che non si otterranno nuove funzionalità come Recall AI, che richiede un PC con un chip Snapdragon X. Tuttavia, Microsoft sta aggiornando l'app Copilot su Windows, consentendo agli utenti di ridimensionare, spostare e agganciare la finestra Copilot.