Windows 11 24H2 dirà addio al codec AC-3 “Dolby Digital”

Microsoft ha pubblicato una nuova pagina di supporto con dettagli sul supporto dei codec in Windows 10 e 11. Per chi non li conosce, i codec sono bit di software che consentono di riprodurre diversi file audio e video sul computer. Per impostazione predefinita, i sistemi operativi Microsoft sono dotati di numerosi codec, con altri disponibili nel Microsoft Store. Tuttavia, la prossima versione del sistema operativo di Microsoft, Windows 11 24H2, introdurrà alcune modifiche. Secondo la nuova pagina di supporto, Windows 11 versione 24H2 rimuoverà il codec AC-3, noto anche come "Dolby Digital" per multicanale o audio surround. Come riportato sul sito ufficiale dell’azienda di Redmond: “A partire da Windows 11, versione 24H2, il codec AC-3 non è più incluso in Windows. Tuttavia, molti produttori di dispositivi preinstallano un codec AC-3. In questi casi, sarai comunque in grado di riprodurre file codificati con il codec audio AC-3”.

Windows 11 24H2: AC-3 integrato su app di terze parti e scaricabile dal Microsoft Store

Non si sa perché Microsoft abbia deciso di rimuovere AC-3 da Windows 11 24H2. Inoltre, l’azienda di Redmond non dice cosa accadrà al supporto AC-3 quando si aggiorna alla versione 24H2 da versioni precedenti o Windows 10. Tuttavia, gli utenti non devono farsi prendere dal panico. Molte app di terze parti, come VLC, includono il supporto AC-3. Inoltre, come accennato, alcuni codec sono disponibili direttamente sul Microsoft Store. Questi Includono MPEG-2 (formati video MPEG-1 e MPEG-2), HEVC (H.265), VP9, ​​AV1 e Web Media Extension (audio e video OGG, Vorbis e Theora). Tuttavia, alcuni di essi sono disponibili a pagamento, come ad esempio HEVC.

Puoi saperne di più sul supporto dei codec in Windows 10 e 11 è possibile consultare il sito ufficiale di Microsoft. Si prevede che la versione 24H2 di Windows 11 verrà distribuita entro la fine dell'anno. Attualmente è infatti soltanto disponibile per i test pubblici nel canale di anteprima della versione.