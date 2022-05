Windows 11: arrivano le schede in Esplora file, ecco quando

Nelle scorse settimane, Microsoft ha comunicato il ritorno del supporto alle schede in Esplora file su Windows 11, acquistabile su Amazon in versione Home e Pro. Si tratta di una novità che è stata presa di buon grado dalla maggior parte degli utenti, considerando che può essere di grande aiuto nella gestione quotidiana delle attività che vengono svolte al PC. Da quel momento in poi, però, il colosso di Redmond non ha più fornito dettagli al riguardo, né in merito alle tempistiche per il debutto né per altro. È stato solo durante le ultime ore che sono stati offerti indizi precisi in tal senso.

Windows 11: schede in Esplora file con Sun Valley 2

Da pochissimo, infatti, il colosso di Redmond è tornato a parlare della tanto attesa feature, facendo sapere che lo sviluppo non è stato assolutamente interrotto e che l’arrivo delle schede in Esplora file non è stato rimandato a data da destinarsi. Per poterne fruire, però, sarà necessario attendere ancora un po’, per la precisione sino al lancio dell’aggiornamento 22H2 (Sun Valley 2) di Windows 11 che dovrebbe giungere nella seconda metà dell’anno.

Andando più in nello specifico, la nuova feature verrà implementata sul più recente sistema operativo di casa Microsoft solo dopo che saranno stati apportati i perfezionamenti necessari interni. In seguito, verrà sottoposta al feedback degli Insider e, per concludere, verrà distribuita a tutti. Il risultato finale sarà quello visibile nello screenshot di anteprima annesso di seguito.

Microsoft, comunque, sottolinea che la priorità assoluta è fare in modo che Windows 11 sia in grado di offrire una qualità elevata dell’esperienza offerta e le schede in Esplora file rappresentano senza dubbio alcuno una componente di notevole importanza in tal senso.

