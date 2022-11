Windows 11 22H2: installazione bloccata da Xbox Game Bar

Microsoft ha da poco provveduto ad aggiornare la documentazione ufficiale di Windows Health Dashbord con alcuni dettagli in merito a un nuovo bug a cui gli utenti potrebbero andare incontro nel cercare di installare Windows 11 2022 Update (22H2) sul proprio computer, relativo alla Xbox Game Bar.

Windows 11 22H2: problemi a causa della Xbox Game Bar

Secondo Microsoft, le clip registrare sfruttato Xbox Game Bar potrebbero avere problemi di sincronizzazione audio, in special modo quando viene usata la funzione per registrare soltanto gli ultimi 30 secondi, cosa che viene considerata dall'azienda piuttosto grave, al punto tale da imporre un blocco per l'aggiornamento.

Alla luce di quanto da poco determinato dall'azienda di Redmond, dunque, chi in precedenza ha usato sul proprio computer la funzione di acquisizione offerta da Xbox Game Bar non potrà procedere con l'aggiornamento a Windows 11 22H2 fino a quanto Microsoft non avrà trovato una soluzione al problema e, dunque, fino a quando non avrà dato disposizioni differenti.

Coloro che adoperano già l'ultima versione del sistema operativo possono risolvere il problema segnalato scaricando l'aggiornamento cumulativo opzionale KB5018496. Arriverà per tutti gli utenti alla fine di questo mese e consentirà di aggirare il blocco di aggiornamento, offrendo agli utenti interessati la possibilità di portare i loro sistemi Windows 11 alla versione più recente.

Da tenere presente che Microsoft afferma che la problematica è relativa soltanto a Windows 11 22H2, per cui coloro che usando un sistema operativo differente non dovrebbero temere che le registrazioni audio eseguite con Xbox Game Bar possano venire rovinate.

