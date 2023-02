Windows 11 22H2: aggiornamenti dei driver falliti

Questo martedì, il secondo del mese, Microsoft ha reso disponibile come di consueto il Patch Tuesday di febbraio 2023 per Windows 11, con cui sono state corrette varie falle e sono state implementate diverse migliorie. Consequenzialmente all’installazione del Patch Tuesday, però, diversi utenti stanno segnalando difficoltà nel riuscire ad aggiornare i driver quando cercano di installarli con Windows Update.

Windows 11: problemi con l'aggiornamento dei driver

Come riferito dalla redazione di Neowin, gli utenti coinvolti dichiarano di riscontrare errori di aggiornamento dei driver con il codice "0x80070103". Il problema sembra interessare i dispositivi Surface, anche se ulteriori report mostrano che pure altri i tipi di driver, come ad esempio Realtek, Intel, Dolby, a Dell e molti altri non vengono installati.

In alcuni casi vengono mostrati pure altri codici di errore, come quello “0x80070103” che è accompagnato dal messaggio "Errore di installazione" oppure il codice “0x80070103" che propone di ritentare l’update non andato a buon fine.

Con ogni probabilità, gli errori di cui sopra vengono mostrati quando Windows Update cerca di installare una versione precedente oppure una versione meno compatibile del driver che è già installato, ma al momento non vi cono certezze al riguardo.

Chi riscontra le problematiche in questione può provare a risolvere rivolgendosi allo strumento Windows Update Troubleshooter che è appositamente pensato per cercare di ovviare a problematiche relative all’impiego di Windows Update.

Sicuramente, poi, nei prossimi giorni sarà possibile ricevere qualche dettaglio aggiuntivo pure da parte di Microsoft e un eventuale fix che consenta di procedere con gli aggiornamenti senza dover andare incontro ad alcun genere di difficoltà.

