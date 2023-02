Windows 11: disponibile il Patch Tuesday di febbraio

Il secondo martedì del mese è arrivato e come di consueto in tale occasione Microsoft ha provveduto a rendere disponibile il Patch Tuesday di febbraio 2023 per Windows 11, per le versioni 22H2 e 21H2, portando le build alle relase 22621.1265 e 22000.1574.

Windows 11: il Patch Tuesday di febbraio 2023 corregge 77 vulnerabilità

Gli update risultano essere particolarmente rilevanti, in quanto includono le correzioni per la bellezza di 77 vulnerabilità. Se possibile, quindi, è consigliabile procedere il prima possibile al download e all’installazione, in modo tale da evitare di dover fronteggiare eventuali problematiche legate alla sicurezza.

L’azienda di Redmond è andata a correggere anche alcuni bug relativi a specifiche funzionalità del sistema, tra cui Input Method Editor e la modalità di apertura delle immagini reperite tramite la barra delle applicazioni. Si tratta praticamente degli stessi problemi che erano stati segnaalti a fine gennaio con il rilascio dell’aggiornamento KB5522360.

La procedura da attuare per eseguire il download e l’installazione è praticamente sempre la stessa: si può intervenire andando ad aprire Windows Update e attenendosi poi alla procedura che viene proposta sullo schermo oppure si può eseguire l’operazione manualmente scaricando il pacchetto giusto dall'Update Catalog.

Da tenere presente che unitamente al Patch Tuesday per il suo più recente sistema operativo, il colosso di Redmond ha rilasciato pure quello per Windows 10.

Si tratta dei pacchetti siglati come KB5022834 e KB5022840 e destinati alle versioni 22H2, 21H2, 21H1, 20H2 e 1809 del penultimo OS. Nel dettaglio, sono stati corretti 14 problemi, uno di essi era inerente i metodi di autenticazione basati su FIDO2.

