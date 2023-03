Windows 10: tanti problemi con l'update di marzo

Nei giorni scorsi, Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday di marzo 2023 per i suoi più recenti sistemi operativi, ma a quanto pare per Windows 10 non è andata molto bene. Molti utenti, infatti, a seguito dell’avvenuta installazione dello stesso, hanno cominciato a sperimentare non pochi problemi.

Windows 10: problemi con l'udpate KB5023696

L’aggiornamento incriminato è quello siglato come KB5023696, il quale offre numerose correzioni sul fronte sicurezza e il download è obbligatorio.

Unitamente ai correttivi, però, l’update porta in dote una notevole instabilità del sistema operativo, per la precisione il riferimento è a cali di prestazioni, schermate blu e surriscaldamento dei dispositivi.

Per fare degli esempi pratici, alcuni utenti segnalano ventole che funzionano a piena potenza senza che in realtà venga eseguita un’attività particolarmente stressante per il computer, altri dichiarano la comparsa di continue schermate blu durante il normale utilizzo del PC.

Microsoft è a conoscenza della situazione, in quanto già contattata da numerosi utenti che presi dalla disperazione hanno deciso di rivolgersi al supporto, e con ogni probabilità provvederà a rilasciare un fix a stretto giro, non appena avrà scoperto la causa del problema.

Nell’attesa, qualora venissero riscontrati i problemi in questione, l’unico modo per evitare malfunzionamenti consiste nell’eseguire la disinstallazione dell’aggiornamento.

Per riuscirci, basta accedere alla sezione Impostazioni di Windows 10, selezionare la voce Windows Update, cliccare su Visualizza cronologia aggiornamenti e su Disinstalla aggiornamenti, dopodiché va selezionato l’ultimo update dall’elenco proposto (KB5023696 e KB5023697 su Windows 10) e l’opzione Disinstalla per procedere, dunque occorre attendere che l’operazione venga completata e il computer riavviato.