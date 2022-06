Windows 10: Microsoft implementa Edge WebView2

Pur non essendo più l’ultimo sistema operativo rilasciato, Windows 10 non resterà indietro, questo è poco ma sicuro. Lo si evince chiaramente dal fatto che Microsoft intende rendere fruibile anche per il suo precedente OS l’update 22H2, ma pure dal fatto che ha da poco annunciato la disponibilità di WebView2 Runtime.

Windows 10: disponibile WebView2 Runtime

Si tratta della tecnologia che sfrutta il motore di rendering di Edge per visualizzare contenuti Web (HTML, CSS e JavaScript) all’interno delle applicazioni native. Grazie ad essa, gli sviluppatori possono offrire agli utenti un’esperienza simile a quella del browser, senza però dover necessariamente effettuare l'installazione di Edge sui dispositivi.

Sono supportati i dispositivi con almeno le versioni Home e Pro di Windows 10 1803 (April 2018 Update), mentre sono esclusi i dispositivi gestiti (enterprise). La modalità Evergreen (che è quella considerata migliore) prevede il download separato dall’app WebView2 e l’aggiornamento automatico del Runtime, mentre la modalità Fixed Version prevede il download di una specifica versione insieme all’app WebView2

Da notare che WebView2 è una tecnologia che viene adoperata in tantissime applicazioni, pure quelle di Office. È stata integrata in Windows 11 (a proposito, su Amazon si può acquistare il product key della versione Home e della versione Pro con download immediato) sin dal principio e allo stato attuale delle cose più di 400 milioni di dispositivi la sfruttano per eseguire le app. Considerando però la recente implementazione in Windows 10, il numero in questione è destinato ad aumentare ulteriormente.

Il download di WebView2 Runtime può avvenire dal sito ufficiale e non è necessario adoperare Microsoft Edge sul computer in quanto si tratta di una soluzione totalmente indipendente dal browser.

