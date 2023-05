Windows 10: disponibile il Patch Tuesday di maggio

Il secondo martedì di maggio è arrivato e come di consueto per ogni secondo martedì del mese Microsoft ha provveduto a rilasciare il Patch Tuesday per Windows 10, dopo circa un mese dal rilascio dell’update cumulativo mensile di aprile.

Windows 10: Il Patch Tuesday di maggio 2023 è disponibile

L’aggiornamento è disponibile per un numero limitato di versioni del sistema operativo, visto e considerato che l'OS è prossimo alla fase End of Service. Più precisamente, le versioni del sistema operativo interessate sono le seguenti:

Windows 10 versione 1507 — KB5026382 (Build 10240.19926)

Windows 10 versione 1607 — KB5026363 (Build 14393.5921)

Windows 10 versione 1809 — KB5026362 (Build 17763.4377)

Windows 10 versioni 20H2, 21H1, 21H2, e 22H2 — KB5026361 (Build 19042.2965, 19044.2965, e 19045.2965)

L'aggiornato si focalizza sulla risoluzione di bug e sull’implementazione di fix per la sicurezza per proteggere gli utenti dalle più recenti minacce informatiche "avvistate" in Rete.

Andando più nello specifico, tra le principali correzioni è indubbiamente il caso di segnalare la risoluzione di un problema correlato a Windows Local Administrator Password Solution (LAPS).

Non mancano migliorie per la sincronizzazione dell’account Microsoft con il dispositivo utilizzato e la risoluzione di un problema riguardante Microsoft Edge in modalità IE.

Sono poi state risolte ben 38 falle, tra cui tre vulnerabilità zero-day ritenute critiche e adoperate per elevare i privilegi ai cybercriminali addentratisi nel sistema bersaglio e per aggirare l’Avvio Sicuro ed eseguire codice da remoto tramite Microsoft Outlook. Le altre falle sono state invece descritte come “Importante” o “Moderata”. Le falle critiche risolte sono complessivamente sei.

Non sono state implementate nuove funzionalità innovative, proprio perché si sta per l'appunto parlando di un sistema operativo ormai, per così dire, vetusto.