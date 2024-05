Windows 10 22H2: rilasciato aggiornamento con diversi bugfix

Microsoft ha rilasciato l'ultima build di Windows 10 22H2 per i membri del programma Insider nella Release Preview. Il numero di build è 19045.4474 (KB5037849). In questa versione non sono previste nuove funzionalità, ma soltanto una serie di bugfix. Come mostrato sul changelog ufficiale, questo aggiornamento risolve un problema che interessa un account Microsoft Entra ID. I dispositivi non potevano autenticarne un secondo. Ciò si verificava dopo l'installazione dell'aggiornamento di Windows, datato 13 novembre 2023. Inoltre, è stato risolto un problema che interessava un server dopo che era stato rimosso da un dominio. Il cmdlet Get-LocalGroupMember era un'eccezione. Ciò si verificava se i gruppi locali contenevano membri di dominio. Un altro problema risolto interessava l'app Windows Presentation Foundation (WPF), che smetteva di rispondere. È stato anche risolto un problema relativo alla visualizzazione della finestra nascosta che non funzionava. Questo si verificava quando si condivide lo schermo utilizzando determinate app.

Windows 10 22H2: tutti gli aggiornamenti della nuova versione

Questo aggiornamento di Windows 10 22H2 risolve un problema che interessa una stampante IPP su USB. Dopo averlo eliminato, appariva ancora come non disponibile nel Pannello di controllo. Un altro bug sistemato interessava i driver TWAIN. Questi smettevano di rispondere quando si usavano in un ambiente virtuale. Questo aggiornamento aggiorna i profili COSA (Country and Operator Settings Asset) per alcuni operatori di telefonia mobile. L’update Windows 10 22H2 sistema anche un problema che interessava il pulsante Condividi sui controller USB. A volte non funzionava con la Game Bar. Un altro bugfix interessava le chiamate API WMI (Strumentazione gestione Windows) del filtro di scrittura unificato (UWF). Le chiamate per arrestare o riavviare il sistema generavano un'eccezione di accesso negato.

Tra le altre novità, Microsoft ha lanciato le build di anteprima di rilascio per Windows 11 22H2 e 23H2 la scorsa settimana. Quella versione ha aggiunto alcune funzionalità, tra cui una nuova sezione Dispositivi collegati nel menu Impostazioni e Account, supporto per creare codici QR per URL nella finestra di condivisione e altro ancora.