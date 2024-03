Windows 11 22H2 Home e Pro: update di anteprima fino a giugno

Microsoft ha annunciato che le edizioni Windows 11 22H2 Home e Pro riceveranno aggiornamenti di anteprima non relativi alla sicurezza fino al 26 giugno. Questi aggiornamenti facoltativi vengono rilasciati ogni quarta settimana del mese e offrono agli utenti l'opportunità di testare correzioni e miglioramenti prima che vengano rilasciati a tutti i clienti con il Patch Tuesday del mese successivo. Gli aggiornamenti di anteprima per Windows 11 22H2 continueranno a essere disponibili per gli utenti Home e Pro fino a giugno. L’azienda di Redmond afferma che questa data è stata modificata dal 27 febbraio in base al feedback degli utenti. Ciò per consentire a un numero maggiore di utenti di sfruttare l'approccio innovativo dell'azienda agli aggiornamenti di Windows, che prevede il rilascio di nuove funzionalità e miglioramenti con maggiore frequenza. Gli aggiornamenti saranno disponibili per le edizioni Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations di Windows 11 22H2.

Windows 11 22H2: Nessun cambio di data per la fine della manutenzione

La società ha comunque aggiunto che non ci sono modifiche alle date di fine manutenzione di Windows 11 22H2. Secondo Microsoft, le edizioni Home e Pro sono arriveranno alla fine del supporto l'8 ottobre 2024, mentre Enterprise ed Education il 14 ottobre 2025. Il 20 febbraio scorso, Microsoft ha iniziato a forzare l'installazione di Windows 11 23H2 (l'ultima versione di Windows). Questa è prevista sui sistemi idonei che hanno raggiunto o sono molto vicini alla data di fine servizio. L'implementazione forzata arriva dopo che i sistemi Windows 11 21H2 che eseguono più edizioni di Windows sono stati aggiornati automaticamente a Windows 11 22H2 prima di raggiungere la fine del supporto nell'ottobre 2023. Windows 11, versione 23H2 (noto anche come Windows 11 2023 Update) è stato rilasciato il 31 ottobre. Tale sistema è arrivato un mese dopo essere stato distribuito ai dispositivi aziendali registrati nel Release Preview Insider Channel.