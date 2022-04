Windows 10 21H2 è ora disponibile per tutti

Microsoft ha annunciato in silenzio che Windows 10 versione 21H2, che ha fatto il suo debutto a novembre, è ora pronto per l'ampia distribuzione. Ciò significa essenzialmente che chiunque controlli gli aggiornamenti sarà ora in grado di trovare e installare questa versione sul proprio computer.

Il pubblico principale di Windows 10 versione 21H2 sono gli utenti aziendali. Utenti che preferiscono non installare un aggiornamento completo che possa interferire con il flusso di lavoro. La versione 21H2 è un "rischio" decisamente minore e richiede meno tempo rispetto a Windows 11; le uniche modifiche apportate qui sono orientate agli utenti aziendali.

Tra le novità di questa versione troviamo il supporto degli standard WPA3 H2E per migliorare la sicurezza Wi-Fi, il supporto di elaborazione GPU nel sottosistema Windows-Linux per i flussi di lavoro di apprendimento automatico e la distribuzione semplificata di sistemi abilitati per Windows Hello senza password negli ambienti aziendali.

Microsoft tuttavia non si limita più ad aggiungere funzionalità con aggiornamenti di grandi dimensioni come questo; è possibile aggiungere più funzionalità nel tempo tramite aggiornamenti cumulativi. Un esempio recente è la nuova funzionalità Ricerca in evidenza disponibile sia per Windows 1o che per Windows 11.

Windows 10: ecco come ottenere la nuova versione

Chiunque fosse interessato, potrà ottenere l'aggiornamento semplicemente andando nell'app Impostazioni, quindi scegliendo Aggiornamenti e sicurezza e facendo clic su Verifica aggiornamenti. La nuova versione verrà visualizzata come aggiornamento facoltativo, a condizione che la versione corrente di Windows 10 non si avvicini alla fine del periodo di termine. In tal caso, potrebbe essere installato automaticamente.

L'ampia disponibilità di della versione 21H2 arriva quando Microsoft si prepara a eliminare il supporto per alcune versioni precedenti di Windows 10 il prossimo mese. La versione 1909, attualmente supportata per i clienti Enterprise ed Education, perderà tutto il supporto il 10 maggio e il supporto della versione 20H2 verrà abbandonato per le edizioni Home e Pro nella stessa data.

Anche senza un'implementazione completa, Windows 10 versione 21H2 era già la versione più popolare di Windows 10 il mese scorso, secondo AdDuplex. Di recente ha preso il posto della versione 21H1 di Windows 10, che è scesa al terzo posto dietro a Windows 11. Le ultime versioni di Windows stanno vedendo un'adozione abbastanza veloce.