Windows 10 21H2: arriva un importante update correttivo

Nelle scorse settimane, Microsoft ha reso disponibile per tutti Windows 10 21H2, ma ben presto gli iscritti al programma Insider riceveranno in anteprima un ulteriore importante aggiornamento, quello con numero di build 19044.1739 (KB5014023), che con ogni probabilità verrà rilasciato pubblicamente a giugno attraverso Windows Update e che risulta fondamentale in quanto va a correggere diversi problemi.

Windows 10 21H2: in arrivo la build 19044.1739 (KB5014023)

Più precisamente, l’update risolve innanzitutto un problema nella copia dei file che in alcune situazioni può apparire lenta agendo mediante l’interfaccia di Esplora file. Non è noto da quando, di preciso, il bug sia in essere, ma a riscontrala sono stati numerosi utenti.

Con l’update, poi, Microsoft conferma la risoluzione di un problema di memory leak in Windows 10 sui sistemi che vengono mantenuti costantemente accesi. Questo vale pure per chi è abituato a usare la funzionalità di ibernazione offerta dal sistema operativo.

Viene altresì risolto un problema legato alla gestione dei driver. Più precisamente, il sistema di deduplicazione usato in Windows 10 in alcuni casi si comporta in maniera anomala e porta al progressivo esaurimento della memoria fisica disponibile.

Tra gli altri correttivi di maggiore rilievo vi è poi quello relativo al problema con le librerie DirectX, in particolare con il file d3d9.dll che portava a crash improvvisi di alcune applicazioni e giochi, e quello inerente il blocco del sistema in caso di uscita dall’account OneDrive quando l’applicazione o il servizio sono in uso.

Coloro che per una qualsiasi ragione non intendono più servirsi di Windows 10 e non possono effettuare l'aggiornamento gratuito a Windows 11, possono valutare di acquistare una licenza per il più recente sistema operativo su Amazon che è disponibile con consegna istantanea sia in versione Home che in versione Pro.