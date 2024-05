Winamp: il noto lettore musicale apre il suo codice sorgente

Winamp, il leggendario lettore musicale degli anni '90, ha fatto un annuncio che farà felici i nostalgici amanti della musica: ha aperto il suo codice sorgente agli sviluppatori di tutto il mondo. Questa mossa segna un nuovo capitolo per il software iconico, con l'obiettivo di dare nuova vita e continuità al suo sviluppo futuro.

Con l'apertura del codice sorgente, Winamp invita la community globale di sviluppatori a contribuire al suo miglioramento e alla sua evoluzione. Alexandre Saboundjian, CEO di Winamp, ha dichiarato che si tratta di "un invito alla collaborazione globale", dove gli sviluppatori possono portare la propria esperienza, idee e passione per contribuire al futuro di questo software iconico.

Nonostante l'apertura del codice, Winamp non ha intenzione di abbandonare i suoi piani per il futuro. L'azienda continuerà a concentrarsi sullo sviluppo di nuovi lettori mobili e su altre piattaforme, con un nuovo lettore mobile previsto per l'inizio di luglio.

Una scelta che darà nuova linfa vitale a Winamp

Tuttavia, Winamp rimarrà il proprietario del software e sarà responsabile delle decisioni riguardanti le innovazioni apportate alla versione ufficiale.

Saboundjian ha sottolineato che l'apertura del codice sorgente è vista come un'opportunità per dare nuova linfa vitale al software e farlo evolvere in modi che non sarebbero stati possibili da soli. Si prevede che l'apporto della community porterà a nuove funzionalità, miglioramenti e integrazioni che renderanno Winamp ancora più versatile e apprezzato dagli utenti di tutto il mondo.

E dunque, la scelta di aprire il codice sorgente di Winamp rappresenta un passo audace verso il futuro del software. Con il coinvolgimento della community di sviluppatori, ci si può aspettare un futuro ricco di novità, con miglioramenti e aggiornamenti che renderanno il leggendario lettore musicale ancora più adatto alle esigenze dei suoi fedeli utenti.