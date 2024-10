Wikipedia blocca articolo su causa con Asian News International

Un articolo di Wikipedia in inglese, intitolato Asian News International vs. Wikimedia Foundation, è stato bloccato a livello globale per ordine della Corte Suprema di Delhi, India. Wikipedia, gestita dalla Wikimedia Foundation, raccoglie contributi da volontari di tutto il mondo, ma l’accesso a questa specifica pagina è stato sospeso per decisione del tribunale.

La vicenda nasce da una causa intentata a luglio 2024 da Asian News International (ANI), un’agenzia stampa indiana accusata di diffondere propaganda pro-governativa e anti-pakistana, specialmente dal 2014, anno dell’elezione del Primo Ministro Narendra Modi. Secondo numerosi osservatori, ANI avrebbe stretto forti legami con il Ministero degli Affari Esteri indiano, agendo spesso come strumento di comunicazione ufficiale. Le critiche rivolte ad ANI erano riportate anche nella sua pagina di Wikipedia in inglese.

In risposta a queste accuse, ANI ha citato in giudizio la Wikimedia Foundation presso l’Alta Corte di Delhi, sostenendo che l’articolo contenesse materiale “falso e diffamatorio” che danneggiava la reputazione dell’agenzia, e ha richiesto un risarcimento di 20 milioni di rupie (circa 360.000 dollari). Inoltre, ANI ha chiesto la modifica o la rimozione delle parti incriminate.

L'articolo è disponibile su Archive.today

La Corte di Delhi ha stabilito che la pagina di Wikipedia, che riassumeva il contenuto della causa, interferiva con il procedimento giudiziario e violava il principio di “subjudice”, che limita la diffusione di dettagli riguardanti casi ancora in corso. Di conseguenza, è stata ordinata la sospensione dell’articolo, con la motivazione che esso rappresentava un potenziale ostacolo al processo.

Attualmente, chi cerca di accedere alla pagina bloccata trova un messaggio dalla Wikimedia Foundation, che conferma la sospensione dell’accesso come ordinato dal tribunale indiano, pur ribadendo il suo impegno per la libera diffusione della conoscenza. La fondazione afferma inoltre di voler esplorare tutte le opzioni legali disponibili.

Il contenuto dell’articolo sospeso è comunque reperibile su archive.today, un sito di archiviazione web, e alcune informazioni legate alla causa sono ancora presenti nella pagina Wikipedia dedicata a Asian News International. Tuttavia, un portavoce della Wikimedia Foundation ha rifiutato di commentare la vicenda al quotidiano indiano The Hindu, che ha evidenziato come nella storia di Wikipedia, dal 2012, siano state accolte meno di sei richieste di rimozione o modifica di contenuti.