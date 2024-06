WiFi dell’hotel vacanze: proteggiti online con Cyberghost VPN (-83%)

Estate: tempo di ferie e di usare il WiFi dell’hotel vacanze. Sappiamo tutti che è sempre gratuita, ma non tutti che è anche insicura. Nonostante tutti i pericoli, ben nove persone su dieci ignorano completamente la necessità di proteggersi. Hacker, furti di dati personali e carte di credito sono solo alcuni dei rischi. Non preoccuparti, la tecnologia ha la soluzione perfetta per te: una VPN.

Navigare su queste reti wireless senza una VPN è come nuotare con uno squalo: pessima idea. Invece, la VPN rende la connessione anonima e l’indirizzo IP è invisibile ai cybercriminali. CyberGhost VPN è una delle migliori in circolazione e, adesso, è anche conveniente. Attualmente, infatti, offre il piano biennale in promozione a 2,03 euro al mese, con 4 mesi extra gratis.

Navigazione sicura con il WiFi dell’hotel vacanze: usa Cyberghost VPN

Il set up di Cyberghost è semplice: scarica l'app della VPN, accedi con le tue credenziali e scegli un server dalla lista. Una volta collegato, puoi finalmente usare la rete wireless dell’albergo senza rischi.

Ma perché CyberGhost è una delle migliori scelte sul mercato? Offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e, con l'offerta attuale, diventa praticamente imperdibile.

Questa VPN non solo maschera il tuo IP, ma crittografa anche i tuoi dati, rendendoli incomprensibili a chiunque cerchi di intercettarli. Garantisce anche un livello superiore di sicurezza con altri protocolli. E se non sei soddisfatto, hai 45 giorni per ottenere un rimborso.

Quindi, la prossima volta che ti connetti al WiFi dell’hotel vacanze, che sia un hotel di lusso o un B&B, ricorda che una minima spesa mensile può salvarti da grattacapi giganteschi. Quindi, abbonati subito a Cyberghost VPN.

