WhatsApp testa QR code per i canali su iPhone e Android

WhatsApp ha iniziato a testare una funzionalità per migliorare la condivisione dei canali e l'esperienza di scoperta sulla sua piattaforma di messaggistica istantanea. La funzionalità semplifica la visualizzazione e il follow di nuovi canali su WhatsApp con l'aiuto dei codici QR. La redazione di WABetaInfo segnala che la funzionalità de QR code per i canali è ora disponibile per alcuni tester che eseguono WhatsApp beta per iOS v24.24.10.76 e WhatsApp beta per Android v2.24.25.7. La funzionalità consente agli amministratori di generare codici QR per i loro canali nelle opzioni di condivisione nella schermata delle informazioni del canale. L'utente finale deve semplicemente scansionare il codice per visualizzare e seguire il canale, se lo desidera.

WhatsApp: funzionalità QR code in sviluppo da ottobre

La piattaforma ha introdotto la funzionalità Canali l'anno scorso come strumento per gli amministratori per avere una comunicazione unidirezionale con il loro pubblico. Da allora, l'azienda ha aggiunto altre opzioni interessanti. Tra queste, la funzionalità relativa al codice QR per i canali è in fase di sviluppo almeno da ottobre. I canali WhatsApp possono essere utilizzati per condividere aggiornamenti su un argomento specifico o come mezzo per le aziende per condividere offerte, promozioni o avvisi imminenti. Ad esempio, una caffetteria può inserire il codice QR del suo canale in modo che i clienti possano conoscere le ultime offerte disponibili. I codici QR per i canali possono essere stampati per questioni di marketing o inseriti in eventi per condividere informazioni importanti con i partecipanti.

Per chi non lo sapesse, WhatsApp consente di condividere il codice QR del proprio account, in modo che altri possano scansionare per aggiungere un contatto. A proposito di condivisione, l'app di messaggistica istantanea sta anche testando la possibilità di aggiungere messaggi personalizzati ai contenuti inoltrati quando li condividi con altri. WhatsApp dovrebbe prendere in prestito una funzionalità da Instagram che ti consente di creare sfide interattive all'interno degli aggiornamenti di stato. Inoltre, sta testando un nuovo tema minimal light su Android, la possibilità di eliminare i filtri di chat preimpostati e una funzionalità anti-spam che consente di annullare l'iscrizione a determinati messaggi. Ad oggi però non è chiaro se e quando tali novità arriveranno nella versione finale dell’app.