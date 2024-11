WhatsApp permetterà di includere testo a messaggi inoltrati

WhatsApp sta aggiungendo una nuova funzionalità per migliorare l'esperienza di inoltro dei messaggi. La piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Meta ha iniziato a testare la possibilità di aggiungere un messaggio personalizzato ai contenuti inoltrati sull'app quando la si riutilizza. WABetaInfo segnala che la funzionalità non ancora rilasciata è in fase di distribuzione per alcuni utenti beta che usano WhatsApp beta per Android v2.24.25.3. Il sito web segnala che la funzionalità era in parte disponibile in precedenza ma limitata a file multimediali come immagini, video e GIF. L'ultimo aggiornamento dell’app consentirà agli utenti di aggiungere un messaggio a qualsiasi contenuto inoltrato, inclusi messaggi di testo, documenti e link. In questo modo, gli utenti possono aggiungere il contesto o la spiegazione desiderati quando inoltrano messaggi sull'app senza inviare un messaggio di follow-up separato.

WhatsApp: utenti potranno sostituire la didascalia dei messaggi inoltrati

Nel concreto, tale funzionalità può essere utile quando si invia un link a un articolo di notizie a una chat di gruppo e si desidera aggiungere informazioni supplementari o i propri pensieri. Ciò potrebbe tornare utile se c'è la possibilità che i destinatari possano interpretare male il contenuto. Inoltre, è possibile sostituire una didascalia esistente quando si invia un messaggio inoltrato o rimuoverla completamente. WhatsApp permette poi di aggiungere commenti personalizzati quando si inoltra un messaggio che non è stato inoltrato in origine. La funzionalità sarà disponibile per più beta tester nelle prossime settimane.

La piattaforma di messaggistica istantanea sta testando diverse altre funzionalità per una versione futura, tra cui la possibilità di eliminare i filtri di chat predefiniti. Tra le altre novità, vi è poi la ricerca inversa delle immagini e una funzionalità anti-spam per stare alla larga dalle attività commerciali fastidiose. Gli utenti che usano la versione stabile dell’app ora possono leggere i messaggi vocali trascrivendoli in inglese, portoghese, spagnolo e russo. Infine, oltre a usare i filtri predefiniti, gli utenti possono anche creare elenchi di chat personalizzati e ordinare i propri contatti WhatsApp in diverse categorie.