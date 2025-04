Samsung SmartThings si aggiorna: integrazione Matter 1.4 e nuove funzioni

La casa intelligente sta vivendo una trasformazione epocale grazie all'ultimo aggiornamento di Samsung SmartThings, una piattaforma di domotica che continua a evolversi per rendere gli ambienti domestici sempre più connessi, intuitivi e personalizzati. Jaeyeon Jung, Executive Vice President di Samsung Electronics, ha dichiarato che questa evoluzione rappresenta un passo significativo verso una casa intelligente capace di anticipare le esigenze quotidiane degli utenti.

Uno degli elementi più rivoluzionari di questa nuova versione è l'integrazione del supporto per Matter 1.4, il che amplia notevolmente la compatibilità con dispositivi energetici come scaldabagni, pompe di calore e sistemi di accumulo energetico. Questa apertura a nuovi standard consente una maggiore interoperabilità tra dispositivi di diversi produttori, migliorando l'esperienza utente e rendendo la gestione energetica più efficiente.

Un altro aspetto che distingue l'aggiornamento è l'integrazione con Samsung Health. Questa funzione permette alla piattaforma di monitorare i pattern di sonno degli utenti tramite dispositivi come Galaxy Watch e Galaxy Ring. Sulla base di questi dati, l'ambiente domestico viene automaticamente adattato per favorire un riposo ottimale, offrendo un'esperienza personalizzata e orientata al benessere. Questo rappresenta un passo verso un'intelligenza ambientale capace di adattarsi proattivamente alle necessità dell'utente.

Automazioni smart home potenziate

Le automazioni smart home sono state ulteriormente potenziate, consentendo di programmare azioni ricorrenti su base settimanale, mensile o annuale. Ad esempio, è possibile personalizzare l'illuminazione per eventi speciali o integrare le routine con Samsung TV Plus per configurare preferenze di intrattenimento automatizzate, in particolare per i possessori di TV Samsung 2025.

Inoltre, la comunicazione domestica beneficia di un sistema di broadcasting vocale che trasforma gli altoparlanti connessi in una rete di comunicazione interna, permettendo di trasmettere messaggi in tutta la casa. Questa funzionalità migliora la gestione e la condivisione delle informazioni all'interno del nucleo familiare.

Il sistema Calm Onboarding è stato ampliato per includere dispositivi di terze parti, estendendo le sue capacità oltre l'ecosistema Samsung. Inizialmente disponibile in Corea, questa funzionalità sarà progressivamente introdotta in altri mercati globali, segnando un passo avanti nella semplificazione dell'integrazione di nuovi dispositivi nella rete domestica.