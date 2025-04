Bluesky: critiche per l'eccessiva ironia ad un post di Amy Brown

Con oltre 20 milioni di utenti, Bluesky si afferma come una delle piattaforme di social media in più rapida crescita, sfidando concorrenti come Threads, che conta 275 milioni di utenti attivi mensili. Tuttavia, questa crescita esponenziale non è priva di sfide, tra cui l’adattamento a diverse sensibilità culturali e umoristiche, un fenomeno descritto come "collasso dell'ironia".

La piattaforma, concepita da Jack Dorsey come alternativa decentralizzata a X, ha visto un incremento di popolarità anche grazie alle controversie che hanno coinvolto la stessa X, come l'uso dei dati per addestrare intelligenze artificiali e modifiche alle funzionalità di blocco. Questi fattori hanno spinto molti utenti, tra cui fan di Taylor Swift e partecipanti al dibattito politico delle elezioni presidenziali americane del 2024, a migrare verso Bluesky.

Un esempio emblematico di incomprensioni culturali è stato il post ironico di Amy Brown, ex manager social di Wendy’s, sulle differenze di prezzo delle farmacie tra Ohio e California annunciando che tutto ciò le ha provocato "urla, pianti e vomito". Questo post ha scatenato risposte serie, evidenziando un gap tra gli utenti veterani di X, abituati al sarcasmo, e quelli provenienti da ambienti più letterali come Facebook. Il fumettista Mattie Lubchansky ha definito questa dinamica come "collasso dell'ironia".

I punti di forza di Bluesky

Il punto di forza principale di Bluesky è la sua infrastruttura decentralizzata basata sull’AT Protocol, che consente agli utenti di mantenere il controllo sui propri dati indipendentemente dal servizio utilizzato. Questa caratteristica differenzia Bluesky da piattaforme centralizzate come Threads e X, offrendo maggiore trasparenza e flessibilità. Gli utenti possono migrare i propri dati e follower su altre piattaforme costruite sullo stesso protocollo, garantendo una libertà senza precedenti.

Nonostante ciò, la moderazione dei contenuti rappresenta una sfida significativa. Bluesky ha implementato strumenti avanzati, come liste di moderazione e opzioni per limitare le risposte ai post. Tuttavia, alcuni utenti richiedono ulteriori misure, come la possibilità di rendere privati i propri account, una funzione non ancora disponibile. L’introduzione di Ozone, uno strumento per creare servizi di moderazione indipendenti, è stata un passo avanti per offrire agli utenti maggiore controllo.

La competizione con Threads rimane accesa. Mentre Bluesky continua a crescere, Threads ha recentemente introdotto funzionalità come i feed personalizzati, rispondendo alla domanda degli utenti per una maggiore personalizzazione. Tuttavia, Bluesky sembra mantenere un vantaggio nella capacità di attrarre utenti in fuga da X, grazie anche a una politica che esclude l’uso dei contenuti degli utenti per addestrare modelli di intelligenza artificiale.