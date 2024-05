WhatsApp: stop dal 1° giugno per questi smartphone, ecco la lista

A partire dal 1° giugno 2024, WhatsApp smetterà di funzionare su diversi modelli di smartphone. Meta ha deciso di interrompere il supporto per questi dispositivi meno recenti al fine di implementare nuove funzionalità e migliorare le prestazioni dell'app, rendendola così incompatibile con alcuni telefoni più vecchi.

Tra gli smartphone che non saranno più in grado di utilizzare WhatsApp ci sono diversi modelli popolari.

iPhone 6S, iPhone SE e iPhone 6S Plus di Apple .

. Galaxy Core, Trend Lite, Ace 2, S3 mini, Trend II e Xcover 2 di Samsung .

. Ascend Mate, Ascend G740 e Ascend D2 di Huawei .

. Xperia M di Sony .

. A820 di Lenovo .

. Optimus L3 II Dual, L5 II, F5, L3 II, L7II, L5 Dual, L7 Dual, F3, F3Q, L2 II, L4 II, F6, Enact, Lucid 2 e F7 di LG .

. V956 - UMI X2, Grand S Flex e Grand Memo di ZTE .

. Faea F1, THL W8, Wiko Cink Five, Wiko Darknight e Archos 53 Platinum di altri marchi.

Cosa fare se il mio smartphone fa parte della lista?

Se il tuo smartphone è tra quelli elencati, hai due opzioni per continuare a usare WhatsApp. La prima opzione è verificare se è disponibile un aggiornamento del sistema operativo per il tuo dispositivo. In alcuni casi, un aggiornamento potrebbe essere sufficiente per prolungare l'uso di WhatsApp. La seconda opzione è acquistare un nuovo smartphone se non sono disponibili aggiornamenti per il tuo modello attuale.

Per evitare di perdere le tue chat e i media di WhatsApp, è consigliabile creare un backup prima del 1° giugno. Puoi farlo seguendo le istruzioni fornite da WhatsApp su come eseguire un backup delle chat e dei media, disponibili sul loro sito di supporto.

Se non hai intenzione di acquistare un nuovo smartphone immediatamente, puoi considerare l'uso di altre app di messaggistica come Telegram o Signal. Queste applicazioni offrono funzionalità simili a WhatsApp, anche se potrebbero non essere altrettanto diffuse e potresti non trovare tutti i tuoi contatti su di esse.