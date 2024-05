WhatsApp: in arrivo "gestisci download" per una gestione smart dello spazio

Con miliardi di utenti attivi che scambiano quotidianamente messaggi, immagini e video, WhatsApp si trova ad affrontare la sfida di gestire la crescente mole di dati all'interno dell'app. Per gli utenti, questo significa dover fare i conti con lo spazio di archiviazione del telefono che si intasa rapidamente.

L'accumulo di dati su WhatsApp può diventare un problema significativo, soprattutto per gli utenti con dispositivi dal limitato spazio di archiviazione. Le immagini, i video e i messaggi vocali condivisi all'interno delle chat tendono ad occupare notevole spazio, creando la necessità di doverli eliminare manualmente.

Un recente leak da parte di un tipster affidabile suggerisce che WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione chiamata "Gestisci download" all'interno della sezione "Strumenti per risparmiare spazio". Questa funzione dovrebbe offrire agli utenti la possibilità di eliminare facilmente i download di determinati tipi di file, come ad esempio le trascrizioni dei messaggi vocali.

La nuova funzione "Gestisci download" promette di semplificare la gestione dello spazio di archiviazione in diversi modi. Innanzitutto, offrirà la possibilità di eliminare con un semplice tocco i download di determinati tipi di file, rendendo il processo di pulizia dello spazio di archiviazione molto più semplice e immediato.

Whatsapp is adding a "Manage Downloads" feature where users will be able to delete certain data from features like voice transcription. This will help users free up device space if they don't want to use the feature(helpful on low end devices). #Whatsapp #Meta pic.twitter.com/UBAntJpMRS

— AssembleDebug (@AssembleDebug) May 22, 2024