WhatsApp: Chat Memory ricorderà i dettagli condivisi dagli utenti

WhatsApp starebbe sviluppando una nuova funzionalità per aiutare gli utenti a personalizzare la propria esperienza con il chatbot Meta AI. Ciò è quanto rivelato da un nuovo report condiviso da WABetaInfo. In precedenza, la piattaforma di messaggistica ha introdotto una funzionalità per chattare con Meta AI tramite messaggi vocali. L’azienda ha poi rilasciato il chatbot in 43 paesi nel mondo. La prossima funzionalità Meta AI Chat Memory ricorderà i dettagli importanti che gli utenti condividono su WhatsApp. Ciò consentirà al chatbot AI di offrire risposte pertinenti nelle conversazioni future. Il chatbot Meta AI registrerà automaticamente dettagli come cibi preferiti, compleanni, interessi e persino preferenze specifiche come la modalità di stile della conversazione. L'AI sarà anche in grado di ricordare allergie, libri preferiti, film e podcast.

WhatsApp: Chat Memory ancora in fase di test

In base alle informazioni che raccoglierà, il chatbot AI offrirà una risposta personalizzata su WhatsApp. La funzionalità Meta AI Chat Memory è stata individuata nell'ultima versione beta di WhatsApp Android 2.24.22.9. Tuttavia, non è disponibile per tutti gli utenti. Grazie agli screenshot condivisi da WABetaInfo, sappiamo che una nuova sezione "Memory" verrà aggiunta alla scheda contatto Meta AI in WhatsApp. Inoltre, questa sezione sarà il luogo in cui gli utenti potranno vedere tutto ciò che Meta AI ricorda di essi. Come riportato sulla descrizione della funzionalità: "Meta AI ricorda automaticamente alcune parti della tua chat per darti risposte più pertinenti". Dice inoltre che gli utenti possono anche chiedere a Meta AI di ricordare manualmente i dettagli dicendo "ricorda questo". Secondo le indiscrezioni, gli utenti avranno il controllo completo su quali informazioni Meta AI può salvare, con l'opzione di aggiornare o rimuovere determinati dettagli.

Quindi, con tutte le informazioni, il livello di personalizzazione che Meta AI offrirà creerà un'interazione più naturale e coinvolgente. Si tratta di qualcosa di simile alla chat con un assistente personale. Al momento, la funzionalità è in fase di sviluppo e ci vorrà del tempo prima che venga distribuita al grande pubblico. Per saperne di più bisognerà attendere le prossime settimane.