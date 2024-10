Meta: annunci video modificati dall’AI per Facebook e Instagram

Meta ha in mente di introdurre degli annunci video potenziati dall'intelligenza artificiale (IA) sul feed di Instagram e Facebook. L’azienda di Menlo Park ha infatti iniziato a testare funzionalità di editing video basate sull'IA. In questo modo gli inserzionisti potranno ad esempio animare le immagini ed espandere i bordi dei video esistenti e altro ancora. Con questi nuovi strumenti, gli inserzionisti possono caricare un'immagine statica e utilizzare il sistema Meta AI per trasformarla in un video in movimento. Ad esempio, una semplice immagine di fragole in un barattolo può essere modificata mostrando delle fragole che iniziano a fluttuare lentamente sullo sfondo. Questa forma di animazione offre un modo nuovo per creare contenuti dinamici senza complesse competenze di produzione video.

Meta: entrambe le funzionalità disponibili entro il 2025

I nuovi strumenti AI di Meta possono anche ingrandire un video esistente. Sarà infatti possibile usare l'intelligenza artificiale per generare "pixel invisibili in ogni fotogramma video" in modo da aumentarne le dimensioni. Il funzionamento è simile a quello di alcuni strumenti di editing basati sull'intelligenza artificiale che consentono di espandere lo sfondo di un'immagine. Per gli inserzionisti, questo potrebbe significare ottenere di più dai loro contenuti rendendoli adattabili a diverse dimensioni dello schermo. Inoltre, sarà possibile creare una nuova prospettiva nei video che il loro formato originale altrimenti limiterebbe.

Meta sta iniziando a lanciare queste funzionalità ora e prevede di renderle più ampiamente disponibili all'inizio dell'anno prossimo. Tutto ciò si basa sulle funzionalità AI esistenti di Meta per gli inserzionisti, che consentono già alle aziende di utilizzare la generazione di testo e immagini durante la creazione di annunci. Questi annunci appariranno anche nella nuova scheda video a schermo intero in arrivo su Facebook. Bisogna comunque notare che Meta non è l'unica piattaforma che consente agli inserzionisti di creare annunci con l'intelligenza artificiale. Il mese scorso, Amazon ha rilasciato uno strumento di intelligenza artificiale che crea clip basate sulle immagini dei prodotti e anche TikTok sta sperimentando l'utilizzo di avatar generati dall'intelligenza artificiale negli annunci.