WhatsApp Beta iOS: una nuova funzione AI per cambiare l'estetica delle chat

La versione beta di WhatsApp per iOS introduce una funzionalità rivoluzionaria che promette di ridefinire il concetto di personalizzazione all'interno dell'app come riportato dal noto e affidabile portale di comunicazione WABetaInfo. Grazie all'integrazione della tecnologia di Meta AI, gli utenti potranno ora creare sfondi per le chat completamente personalizzati utilizzando semplicemente delle descrizioni testuali. Questa innovazione rappresenta un significativo passo avanti nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza utente.

WhatsApp Beta iOS: come cambierà l'estetica delle chat

Questa nuova caratteristica, individuata nella versione 25.15.10.70 distribuita tramite TestFlight, consente agli utenti di descrivere lo sfondo che immaginano con parole semplici. La tecnologia di Meta AI si occuperà di generare automaticamente una serie di opzioni visive basate sulle descrizioni fornite. Gli utenti potranno quindi scegliere tra le varie proposte quella che meglio si adatta alle loro preferenze.

Il sistema è stato progettato per offrire un livello di flessibilità senza precedenti. Sarà possibile applicare uno sfondo personalizzato a tutte le conversazioni oppure creare degli sfondi unici per specifiche conversazioni. Grazie a un'interfaccia scorrevole intuitiva, sarà semplice visualizzare e selezionare le opzioni generate. Inoltre, nel caso in cui il risultato non soddisfi le aspettative, gli utenti potranno modificare il prompt testuale originale o richiedere nuove generazioni, garantendo così un risultato perfettamente in linea con le loro esigenze.

WhatsApp Beta iOS: modifiche alle immagini

Un altro aspetto interessante di questa funzionalità è la possibilità di apportare modifiche specifiche agli sfondi generati. Ad esempio, sarà possibile regolare i colori, aggiungere elementi particolari o persino creare ambientazioni personalizzate come paesaggi fantasy o design astratti. Questo livello di controllo permette di ottenere risultati davvero unici, rendendo ogni conversazione su WhatsApp un'esperienza visiva personalizzata.

La novità non è limitata alla piattaforma iOS. La funzionalità era stata già anticipata nella versione beta 2.25.15.7 per Android e sarà implementata su entrambe le piattaforme principali in modo tale da avere un'esperienza equilibrata per ogni utente.