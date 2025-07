WhatsApp Android Beta: in arrivo la modalità notte per la fotocamera

La nuova modalità notte sulla fotocamera di WhatsApp rappresenta una delle innovazioni più attese dagli utenti che desiderano scattare foto di qualità anche in condizioni di luce sfavorevole. Da tempo, infatti, la richiesta di strumenti in grado di migliorare la resa delle immagini in ambienti poco illuminati è cresciuta esponenzialmente, complice l’abitudine di immortalare momenti quotidiani e condividerli rapidamente tramite le principali piattaforme di messaggistica.

La modalità notte debutta su Android attraverso il canale beta come riportato dal noto e affidabile portale WABetaInfo, in particolare nella versione 2.25.22.2, offrendo in anteprima una funzionalità avanzata destinata a cambiare il modo in cui vengono realizzati gli scatti direttamente dall’applicazione.

Interfaccia della fotocamera

L’interfaccia della fotocamera di WhatsApp si arricchisce di un nuovo elemento grafico: un’icona a forma di luna che compare automaticamente quando il sistema rileva un livello di luminosità insufficiente nell’ambiente circostante. L’utente ha così la possibilità di decidere in modo consapevole se attivare o meno la funzione, mantenendo sempre il pieno controllo creativo sull’immagine da realizzare.

Cosa cambia con la modalità notte?

A differenza dei tradizionali filtri estetici già noti agli utilizzatori dell’app, questa nuova modalità notte non si limita ad applicare semplici effetti visivi in post-produzione. Al contrario, il cuore della tecnologia risiede in sofisticati algoritmi software che intervengono direttamente sul processo di acquisizione, ottimizzando i parametri di esposizione e riducendo sensibilmente il rumore digitale che tipicamente affligge le foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione.

Il risultato? Immagini più nitide, con dettagli meglio definiti anche nelle aree d’ombra, e una qualità complessiva che si avvicina a quella ottenibile con fotocamere dedicate o app di terze parti.

Efficacia della funzione

L’efficacia della funzione si manifesta in modo particolare in ambienti con illuminazione moderatamente bassa, dove la combinazione tra l’ottimizzazione dell’esposizione e la riduzione del rumore permette di ottenere fotografie visibilmente migliorate rispetto a quelle realizzate senza la modalità notte.

Tuttavia, in situazioni di oscurità estrema, sebbene il sistema sia in grado di apportare dei miglioramenti, i limiti fisici del sensore e della luce disponibile restano un fattore determinante. Proprio per questo motivo, la scelta di non attivare la funzione in modo automatico si rivela vincente: l’utente può valutare di volta in volta quando sfruttare la nuova tecnologia, adattandola alle proprie esigenze e preferenze personali.

Rollout e disponibilità

Il rollout della modalità notte avverrà in modo graduale, con una distribuzione iniziale riservata a un numero selezionato di beta tester su Android, che avranno così la possibilità di sperimentare in anteprima le potenzialità della nuova funzione.

In questa fase, il feedback degli utenti sarà fondamentale per perfezionare ulteriormente gli algoritmi software e ottimizzare l’integrazione della funzionalità nell’applicazione. Solo successivamente, dopo una fase di test e miglioramento, la modalità verrà resa disponibile a tutti attraverso un aggiornamento stabile scaricabile dal Google Play Store.