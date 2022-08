WeTransfer, la migliore alternativa gratuita

WeTransfer è uno tra gli strumenti più noti e utilizzati per inviare file gratuitamente attraverso link di download. Tuttavia, anche questo servizio presenta dei limiti: ad esempio le dimensioni massime, che non possono superare il peso di 2 GB senza acquistare la versione Pro. E se ti dicessimo che esiste un'alternativa altrettanto gratuita, ma più “capiente”? Si chiama pCloud Transfer ed è gestito dall'omonimo provider di cloud storage.

pCloud Transfer è gratuito sia per il mittente che per il destinatario e non è prevista alcuna registrazione. Ma l'aspetto più interessante riguarda i limiti massimi: è possibile, infatti, inviare file fino a 5 GB di peso. Ben 3 GB in più rispetto a WeTransfer. pCloud Transfer è un servizio sicuro e affidabile che utilizza metodi di crittografia all'avanguardia per proteggere ogni singolo file caricato, basata su standard Javascript Crypto Library (SJCL).

È inoltre disponibile una funzionalità per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi file: basta cliccare su “Cripta i tuoi file” in alto a sinistra e impostare una password, da comunicare successivamente al ricevente. E se dovessi caricare file più pesanti? Continua a leggere: ora ti spiegheremo come alzare il limite di peso di pCloud Transfer.

pCloud Transfer: come caricare file (anche oltre 5 GB)

Per prima cosa, collegati a transfer.pcloud.com/it. Sono ben tre i metodi di invio: tramite link diretto, via e-mail oppure attraverso un account pCloud. Ogni file trasferito sarà disponibile per sette giorni, dopodiché scadrà e non sarà più possibile recuperarlo. Chiunque può utilizzare il servizio gratis per file fino a 5 GB. Se devi inviare una gran quantità di dati, allora puoi iscriverti a pCloud per oltrepassare questo limite.

Puoi registrarti a pCloud gratis oppure sottoscrivere uno dei piani a vita offerti dal provider, direttamente a questo link. Ciò significa che, una volta acquistato, lo spazio di archiviazione sarà tuo per sempre e potrai farne ciò che vuoi. Non dovrai più pagare alcun abbonamento, né costi extra nascosti. I piani attualmente disponibili sono due, entrambi in offerta fino al 65% di sconto. Con “Premium” avrai a disposizione 500 GB di spazio a soli 175 euro; con “Premium Plus” 2 TB a 350 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.