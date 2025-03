Webcam Logitech Full HD con microfono incorporato in offerta speciale

Con lo smartworking sempre più diffuso, le videochiamate e le conference call sono all'ordine del giorno Per questo non farti scappare la promozione bomba sulla Webcam Logitech Brio 100 Full HD, oggi disponibile su Amazon a soli 37 euro con un mega sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito dell'offerta speciale, le scorte sono in esaurimento!

Webcam Logitech Brio 100 Full HD: come utilizzarla al meglio

La Webcam Logitech Brio 100 in super offerta su Amazon è un gadget utilissimo che offre sempre una qualità video ottimale durante le videochiamate grazie alla risoluzione Full HD 1080p.

Si contraddistingue per la funzionalità di bilanciamento automatico dell’illuminazione: nello specifico RightLight aumenta la luminosità fino al 50% rispetto al modello della precedente generazione e riduce le ombre per farti apparire al meglio in ogni condizione di luce esterna.

In più, il dispositivo è dotato di microfono incorporato che consente agli altri di sentirti chiaramente durante le videochiamate senza nessuna distrazione esterna. Allo stesso tempo, la copertura per webcam integrata ti consente di ottenere una privacy totale e affidabile quando non sei in videochiamata oscurando alla perfezione la visuale.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie alla funzionalità Plug-And-Play intuitiva che non richiede nessun tipo di programma esterno. Ugualmente la compatibilità è super estesa: puoi utilizzarla con la maggior parte delle piattaforme di videochiamata, tra cui Microsoft Teams, Zoom e Google Meet.

