Potenza, scalabilità e controllo: i vantaggi dei Virtual Private Server

Cosa determina il successo di un sito Web o una Web application? Molto dipende dalla loro natura. Un e-commerce può puntare ad esempio sulla qualità dei prodotti in vendita, sulla completezza del catalogo, sulla competitività dei prezzi, su una customer care efficiente e, fattore non secondario, sulle performance. Stesso discorso per un server di gioco online o per un network basato sull'installazione multisito di WordPress: in tutti i casi la velocità ha un ruolo fondamentale. Gli hosting condivisi rappresentano una soluzione dal prezzo contenuto ma non offrono risorse dedicate, non sono quindi la scelta ideale quando si devono gestire volumi di traffico molto elevati. I server dedicati, basati su macchine fisiche, permettono invece di accedere a risorse dedicate e funzionalità avanzate, ma possono comportare investimenti importanti. Se si è alla ricerca di una configurazione flessibile, scalabile e performante esistono però alternative quali i VPS (Virtual Private Server) che rappresentano il giusto compromesso tra la convenienza degli hosting condivisi e le prestazioni dei server dedicati.

Una scelta di valore per due motivi principali: il costo, in primis, che è inferiore rispetto ad una scelta dedicata pur potendo contare su performance di livello e senza stringenti compromessi; la flessibilità, inoltre, che consente di variare carichi e risorse nel tempo senza dover scontare costi infrastrutturali o gravosi investimenti. Il concetto primo e ultimo è quello della libertà, insomma, potendo declinare la spesa in base all'ambizione ed alle dimensioni del progetto.

Ma quali sono le caratteristiche fondamentali per la scelta del giusto VPS? Rispondiamo a questa domanda facendo riferimento ai server privati di OVHcloud, delle soluzioni progettate per evolvere insieme alle attività degli utenti.

VPS: prestazioni, scalabilità e sicurezza

I VPS hanno il vantaggio di presentarsi come delle istanze isolate rispetto al contesto in cui operano. Questa caratteristica si traduce in performance paragonabili a quelle di un server dedicato, ma senza l'ammontare di spesa necessaria per quest'ultimo. Con un VPS, infatti, le risorse del server ospitante sono suddivise tra i clienti, ma ciascun server privato funziona in uno spazio virtualmente isolato. Questo vuol dire che i comportamenti e gli eventuali problemi degli altri utenti non influenzano le prestazioni di un sito Web, pur se fisicamente dislocato su medesima macchina. Un ambiente isolato è inoltre in grado di fornire maggior controllo sui dati e più opportunità di personalizzazione.

Le performance di un dedicato, ad un prezzo contenuto

Come anticipato, i VPS permettono di accedere a prestazioni superiori rispetto all'hosting condiviso: è questo un elemento fondamentale nella disamina dei VPS poiché consentono di ragionare su basi di budget completamente differenti rispetto alla scelta di un server dedicato.

Con i VPS, CPU, memoria RAM e spazio per l'archiviazione diventano delle risorse dedicate, un sito Web sarà sempre in grado di gestire il traffico in modo efficiente, i tempi di caricamento delle pagine si ridurranno sensibilmente e l'esperienza dell'utente risulterà migliorata. I VPS vagliati a titolo esemplificativo partono ad esempio da un minimo di 2 GB di RAM e da 20 GB di storage su SSD SATA per poi offrire formule basate su maggiori quantità di memoria e su dischi SSD NVme. Queste caratteristiche, insieme ad una banda passante illimitata fino a 2 Gbps, permettono di scegliere il server privato più adatto a qualsiasi tipo di progetto.

Risorse scalabili in qualunque momento

Un altro vantaggio dei VPS risiede nel loro livello di scalabilità. I server virtuali sono dotati per loro natura di configurazioni flessibili. Questo significa che avrai sempre la possibilità di aggiungere (o rimuovere) facilmente risorse in base alle esigenze del tuo sito Web. Devi gestire spesso picchi di traffico stagionali (Black Friday, Cyber Monday, saldi, promozioni, lanci di nuovi prodotti, aggiornamenti)? Hai pianificato di espandere il tuo business online? Con i VPS non è necessario acquistare un nuovo server: non devi fare altro che aggiornare il piano VPS che hai scelto. Anche in questo caso i VPS di OVHcloud si rivelano una soluzione ideale per l'ottimizzazione del budget, perché con essi non è essenziale disporre in anticipo di tutte le risorse: lo Spazio Cliente consente di aggiungerle quando e solo quando sono effettivamente necessarie.

La sicurezza di un ambiente isolato

L'ambiente isolato in cui operano i VPS non è soltanto garanzia di prestazioni elevate ma anche di sicurezza. Dato che ogni VPS è isolato e indipendente dagli altri, i problemi di sicurezza che dovessero verificarsi a carico di un VPS non si propagheranno ad altri server privati virtualizzati sullo stesso server. Importante è valutare anche aspetti legati alla sicurezza, quale ad esempio la protezione contro gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service): gli utenti malintenzionati che dovessero cercare di ostacolare la tua continuità di servizio producendo artificialmente traffico non avranno quindi vita facile. I server sono inoltre ospitati in data center di proprietà esclusiva del provider, con piena garanzia di rispetto delle normative europee sulla conservazione e il trattamento dei dati (GDPR).

Casi d'uso

La grande flessibilità dei piani, il livello contenuto dei costi e le molte opzioni di personalizzazione disponibili rendono i VPS un servizio estremamente eclettico, fruibile in una molteplicità di circostanze. Se ne può ad esempio immaginare l'adozione come soluzione di hosting sicura per la creazione di server privati sui quali sfidarsi a Minecraft, isolando un mondo a sé dove giocare con i propri amici secondo regole e scenari condivisi esclusivamente all'interno della propria cerchia di sfidanti. Altra casistica possibile è la creazione di un multisito WordPress, dove poter gestire con interfaccia unica una molteplicità di siti basati su medesimo CMS: comodo, rapido, versatile, sicuro e (cosa non certo indifferente) anche conveniente. Un caso ulteriore può essere quello della creazione di una sandbox di sviluppo, un ambiente isolato pensato per mettere in piedi nuovi prodotti e servizi prima della discesa in campo ufficiale: le peculiarità dei VPS li rendono perfettamente adottabili in questo genere di situazioni.

Personalizzazione: più opzioni, più scelta

Cosa rende un VPS veramente completo? La possibilità di arricchire la configurazione di base con funzionalità aggiuntive a favore delle prestazioni, della sicurezza, della capacità di archiviazione, della stabilità e della continuità di servizio. Per questa ragione un gruppo come OVHcloud propone una serie di opzioni con cui arricchire un servizio di per sé già ben equipaggiato dal punto di vista delle feature. Scopriamo insieme quelle che potrebbero rivelarsi più interessanti per il tuo progetto online:

IP addizionali

Risulta possibile aggiungere fino a 16 Additional IP con la possibilità di trasferirli in modo quasi immediato da un server all'altro. Gli IP aggiuntivi, molto utili per la geolocalizzazione dei servizi, possono essere utilizzati anche per ospitare certificati SSL o altri progetti e si ha così la possibilità di contare su un hosting senza interruzioni, evitando sovraccarichi dovuti alle applicazioni utilizzate, problemi a carico dell'hardware o all'infrastruttura.

Bilanciatori di carico

E' possibile attivare opzionalmente un Load Balancer per i propri VPS che ottimizza la distribuzione del carico tra i servizi che operano sui suoi Data Center. In questo modo l'infrastruttura risulta ancora più scalabile anche quando il traffico aumenta notevolmente. L'obiettivo è quello dello Zero Downtime, con siti Web e applicazioni sempre raggiungibili alla massima velocità di caricamento.

Storage esterno per i dati

Le infrastrutture di OVHCloud prevedono una tripla replica dei dati. Chi gestisce un VPS può avvalersi di dischi aggiuntivi esterni attivabili on demand. Questo significa che la capacità di storage può essere ampliata in qualsiasi momento scegliendo la quantità di spazio da dedicare a file e dati. Un'opzione con cui accompagnare la crescita del proprio progetto scegliendo (e pagando) solo la quantità di spazio effettivamente necessaria.

Opzioni di backup

La sicurezza dei dati è fondamentale per la continuità di servizio. Per questo motivo si deve essere sempre nelle condizioni di effettuare un rapido ripristino quando incidenti dovuti al fattore umano o malfunzionamenti ne mettono a rischio l'integrità. Sono disponibili due modalità di backup tra le quali scegliere: quella automatica e quella manuale.

L'auto-backup (o backup automatico) viene eseguito senza la necessità di alcun intervento da parte dell'utilizzatore. Nei VPS esso viene pianificato giornalmente su intervalli di 7 giorni, le copie di sicurezza sono così esportate e replicate tre volte scongiurando qualsiasi possibilità di perdita dei dati.

Il backup manuale permette invece di creare uno snapshot, cioè un'istantanea, di una macchina virtuale. Tale procedura offre un punto di ripristino completo e, a differenza di quanto accade con i backup standard, non è necessario bloccare i dati per impedirne la modifica.

Conclusioni

Quando un hosting condiviso non basta più, i VPS offrono dei vantaggi significativi in termini di isolamento, prestazioni, scalabilità, sicurezza e flessibilità. I VPS di OVHcloud rappresentano quindi una scelta ideale per siti Web in crescita, PMI e chiunque desideri un maggiore controllo sul proprio progetto online, accedendo come root alle funzionalità disponibili e abilitando opzioni aggiuntive che rendono il servizio ancora più completo e personalizzabile.