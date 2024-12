VPN Surfshark a meno di 2 euro con la nuova offerta invernale

Il servizio VPN di Surfshark è disponibile a 1,99 euro al mese per due anni grazie alla nuova offerta invernale. Quest'ultima consente di beneficiare di uno sconto dell'87%, con 4 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Il servizio di rete privata virtuale di Surfshark protegge la connessione online garantendo un anonimato completo. Tra le altre cose, offre una difesa granitica contro gli attacchi di cybercriminali, hacker ed eventuali violazioni dei dati.

L'offerta in corso di Surfshark VPN è riscattabile tramite questa pagina del sito ufficiale. Per approfittare della promozione invernale in corso c'è tempo fino al 6 gennaio 2025 (incluso).

VPN Surfshark in offerta a 1,99 euro al mese per 2 anni

Il prezzo scontato di 1,99 euro al mese per 2 anni si riferisce a Surfshark Starter, piano che include le funzionalità VPN e Alternative ID. All'interno del servizio di rete privata virtuale vi sono anche funzioni extra quali CleanWeb (blocco della pubblicità online e dei pop-up) e Dynamic MultiHop (instrada il traffico web attraverso due server VPN e non uno solo). Per quanto riguarda invece Alternative ID, nel piano Starter sono inclusi sia il generatore di e-mail finte sia il generatore di dettagli personali.

Il piano intermedio è Surfshark One, in offerta al prezzo scontato di 2,49 euro al mese. Insieme al servizio VPN include anche un antivirus e le funzionalità Alert e Search. Con Alert si ricevono notifiche puntuali in caso di fughe di dati e report esaustivi relativi alle proprie informazioni personali. Il servizio Search regala invece risultati di ricerca senza annunci pubblicitari e 100% organici, cioè con nessuna influenza delle ricerche e attività precedenti.

Infine c'è Surfshark One+, il piano più completo disponibile a 3,99 euro per effetto dell'81% di sconto. Oltre a tutte le funzioni dei piani Starter e One ha dalla sua Incogni, il servizio innovativo che contrasta il telemarketing in maniera efficace eliminando i dati personali degli utenti dal web.

