VPN sicura e senza limiti: ora bastano 1,48 euro al mese

Poter contare su di una VPN illimitata è sempre più importante, garantendo un accesso a Internet sicuro e la possibilità di evitare il tracciamento della propria attività online oltre che i blocchi su base geografica, come quelli applicati dalle piattaforme di streaming quando si viaggi all'estero.

Una VPN con queste caratteristiche può costare meno di 2 euro al mese, scegliendo l'offerta giusta. Un esempio in tal senso arriva da PrivadoVPN che, con la nuova promo, propone ora un rapporto qualità/prezzo davvero al top.

Scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi, infatti, PrivadoVPN è ora attivabile con un prezzo scontato fino a 1,48 euro al mese. La promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Per accedere subito all'offerta basta seguire il link riportato qui di sotto e raggiungere il sito di PrivadoVPN.

PrivadoVPN: le caratteristiche di un'ottima VPN

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN completa, ricca di vantaggi, sicura e veloce. Il servizio in questione si caratterizza per:

una connessione protetta dalla crittografia

la possibilità di utilizzo senza limiti di traffico e di tempo

l'accesso alla rete da 10 dispositivi in contemporanea

una politica zero log per evitare qualsiasi forma di tracciamento

una politica zero log per evitare qualsiasi forma di tracciamento

server sparsi in decine di Paesi differenti in modo da poter aggirare eventuali blocchi geografici

sistema di blocco annunci pubblicitari e prevenzione dalle minacce

rete ottimizzata per la fruizione di contenuti in streaming

Sfruttando l'offerta in corso, PrivadoVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 1,48 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso e 3 mesi extra gratuiti. L'abbonamento proposto, quindi, prevede un utilizzo della VPN per 27 mesi a fronte di una spesa di 40 euro. Per accedere subito alla promo di PrivadoVPN basta seguire il link qui di sotto.

