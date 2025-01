VPN per lo streaming al top in offerta a meno di 1,50€ al mese

Se stai valutando l'attivazione di una VPN per lo streaming, ti invitiamo a prendere in considerazione l'ultima offerta di PrivadoVPN, che consente di attivare il piano di due anni a 1,48 euro al mese. La promozione in corso prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Tra i principali punti di forza di PrivadoVPN si annoverano una rete di server globale ultra-veloce, l'utilizzo su un numero illimitato di dispositivi e una sicurezza superiore rispetto alla concorrenza grazie alla sede dell'azienda presso la città di Zugo, in Svizzera, Paese che offre una delle migliori leggi sulla privacy dei dati personali degli utenti.

VPN per lo streaming con l'offerta di PrivadoVPN

Con PrivadoVPN è possibile scegliere tra oltre 65 Paesi diversi per guadagnare la connessione VPN più veloce. Tra le nazioni disponibili si annoverano Canada, Brasile, India, Giappone, Sud Africa, Stati Uniti d'America e Regno Unito, oltre che Hong Kong, Taiwan, Russia, Messico, Nuova Zelanda, Australia e Malesia.

Come già accennato poi nell'introduzione, uno dei suoi principali tratti distintivi è la sicurezza. Al di là della sede in Svizzera, PrivadoVPN offre funzionalità extra quali il blocco degli annunci pubblicitari sui siti web e un tool attraverso cui è in grado di prevenire le minacce online.

Da segnalare infine la rigorosa politica no-log seguita dall'azienda, grazie alla quale si ha la certezza che i propri dati non siano conservati né tantomeno venduti ad aziende di terze parti, andando così a limitare i rischi che ne conseguono.

Il piano di due anni di PrivadoVPN è in offerta al prezzo scontato di 1,48 euro al mese per 24 mesi, grazie al maxi sconto dell'87%. La promo in corso prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

