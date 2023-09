VPN per iPhone e Android: la scelta migliore è scontata

Scegliere la migliore VPN da utilizzare su smartphone Android e su iPhone è molto facile: il punto di riferimento del settore delle VPN è, infatti, NordVPN e, in questo momento, il servizio è scontato fino al 68%.

Basta accedere al piano biennale di NordVPN per registrare un taglio netto della spesa mensile oltre ad altri vantaggi come la possibilità di ottenere 3 mesi gratis e di ricevere in regalo un Buono Amazon (del valore fino a 30 euro, in base alla versione scelta della VPN).

Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è la migliore VPN per iPhone e Android

Grazie all'app scaricabile dallo store del proprio dispositivo, NordVPN è facilmente installabile sia su iPhone che su Android. L'attivazione è immediata e una volta attivato l'abbonamento sarà possibile usare la VPN sul proprio smartphone oltre che su tutti gli altri dispositivi in proprio possesso (grazie alle varie app di NordVPN).

Il servizio mette a disposizione dell'utente:

una connessione protetta dalla crittografia

una politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento la possibilità di geolocalizzare il proprio indirizzo IP , scegliendo tra un network di oltre 5.000 server

, scegliendo tra un network di oltre 5.000 server una connessione senz a limiti di banda e di traffico dati

30 giorni di garanzia di rimborso per "provare" in tranquillità la VPN

NordVPN è ora disponibile in offerta: con il piano biennale è possibile attivare la VPN al costo di 3,79 euro al mese. Ci sono 3 mesi gratis extra (per un totale di 27 mesi di abbonamento a prezzo bloccato) e anche un Buono Amazon che, in base alla versione scelta della VPN, può arrivare fino a 30 euro. L'offerta prevede la fatturazione anticipata e la possibilità di pagare con PayPal, anche scegliendo il pagamento in 3 rate. Per attivare la promozione basta seguire il link qui di sotto.

