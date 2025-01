VPN per il gaming online: questa è la scelta migliore

Una VPN può fare la differenza, non solo per navigare in sicurezza e senza tracciamento o per evitare blocchi geografici in rete. Anche per il gaming, infatti, è utile munirsi di una VPN che può garantire una marcia in più vari contesti di utilizzo.

Una VPN, grazie alla crittografia del traffico dati, permette di evitare le possibili limitazioni di banda applicate dal proprio ISP e, nello stesso tempo, permette di ottenere un indirizzo IP di un altro Paese, garantendo, ad esempio, vantaggi in fase di matchmaking oppure la possibilità di accedere a giochi non disponibili in Italia.

La soluzione giusta per una VPN da gaming è NordVPN. Con la promo in corso, infatti, il servizio ha un costo di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso, oppure di 12,99 euro al mese scegliendo il piano mensile. NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti anche il servizio Meshnet per creare delle reti LAN virtuali. Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

VPN per il gaming: c'è NordVPN

NordVPN è la soluzione giusta per chi ha bisogno di una VPN per il gaming. Tra le specifiche troviamo:

una connessione protetta dalla crittografia per la massima privacy

una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

la connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi, anche in contemporanea

Grazie alla promo in corso, NordVPN ora costa 3,39 euro al mese per un utilizzo illimitato per 24 mesi, con sempre la possibilità di poter sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni. La VPN è accessibile tramite il box qui di sotto.

