VPN ed e-commerce: acquisti online anonimi e sicuri

Sempre più persone si affidano ai siti di e-commerce per gli acquisti online, in particolare durante le festività di fine anno. I cybercriminali, comunemente noti come hacker, sono a conoscenza di questo e cercano di sfruttare la situazione a loro vantaggio, con la creazione di siti fake, l'invio di e-mail di phishing e attacchi ransomware contro gli utenti privati.

Uno strumento che aiuta a difendersi è la VPN, il servizio che rende gli acquisti online anonimi e sicuri. Uno dei fornitori VPN più all'avanguardia in questo settore è ExpressVPN, che va oltre il concetto di semplice VPN grazie a diverse funzionalità extra.

Al momento il piano di due anni di ExpressVPN è in offerta a 4,99 euro al mese, in virtù del 61% di sconto applicato sul prezzo di listino. In più vi sono quattro mesi extra in regalo e una garanzia soddisfatti o rimborsati della durata di 30 giorni.

Come rendere gli acquisti online sicuri con la VPN di ExpressVPN

Per un'esperienza di shopping online sicura, è sufficiente connettersi a un server VPN tra quelli disponibili. In questo modo si oscura il proprio indirizzo IP, rendendosi in automatico invisibili agli occhi di hacker e malintenzionati. In poche parole, nessuno potrà avere accesso alle proprie attività sul web, né intercettare dati sensibili come password e numeri delle carte di credito.

Un'ulteriore protezione online arriva dalla politica no-log certificata di ExpressVPN. Per politica no-log si intende che nessuno - nemmeno lo staff che sta dietro al servizio VPN - ha la possibilità di accedere al traffico dati degli utenti.

In questi giorni si può beneficiare di uno sconto del 61% sul piano della durata di 24 mesi di ExpressVPN, disponibile a 4,99 euro al mese (il prezzo più basso dell'anno). La promozione include inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

