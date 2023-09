VPN e protezione antivirus in un'unica soluzione a soli 3 euro al mese con Surfshark

Con un unico account Surfshark ti consente di contrastare in maniera efficace virus, pubblicità, fughe di dati e virus, mantenendo un'attenzione particolare alla privacy. Merito dell'unione dei servizi VPN e antivirus nel pacchetto Surfshark One, oggi in offerta a soli 3,22 euro al mese, in virtù dello sconto dell'82% per gli utenti che scelgono di attivare il piano di 2 anni. In più 2 mesi extra di servizio sono in regalo.

Surfshark One: VPN e antivirus insieme a soli 3 euro al mese per 2 anni

Il piano Surfshark One è un pacchetto all-in-one pensato per la sicurezza e la privacy di qualunque utente. In primo piano c'è il servizio VPN sicuro e super veloce, con possibilità di navigare in completo anonimato senza annunci pubblicitari e con il blocco automatico dei pop-up.

Con il servizio all-in-one di Surfshark ricevi inoltre avvisi in tempo reale su eventuali violazioni di documenti d'identità e carte di credito, un report avanzato sulla sicurezza dei dati personali e notifiche puntuali su possibili violazioni degli account di posta elettronica.

C'è poi la protezione antivirus attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, con protezione aggiuntiva della webcam. L'antivirus di Surfshark ti mette al riparo da virus, spyware e malware.

Approfitta ora della maxi offerta di Surfshark e risparmia l'82% sul prezzo di listino del piano One, con VPN e antivirus in un unico pacchetto. E se il servizio non dovesse rispondere alle tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

