VPN e password manager: come creare una fortificazione digitale

In una società connessa 24 ore su 24, un buon antivirus da solo non è più sufficiente. Per ottenere una protezione maggiore, sia sul fronte della sicurezza online che per la propria privacy digitale, il consiglio è di attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di navigare in completo anonimato, lontano dagli occhi dei cybercriminali. Insieme, poi, è vivamente suggerito un password manager, il programma che archivia e gestisce le password online, e che può funzionare anche come generatore di password.

A questo proposito, ti segnaliamo l'offerta in corso di NordVPN, che nei piani Plus e Ultimate include NordPass Premium, uno dei migliori password manager oggi disponibili sul mercato (sviluppato da Nord Security, la stessa azienda che ha creato la VPN di riferimento in Italia e all'estero).

VPN e password manager insieme con NordVPN

Un password manager è uno strumento che conserva, inserisce in automatico e genera password complesse in tutta sicurezza. Tra i suoi vantaggi c'è quello di ridurre il numero di password da ricordare a una sola, vale a dire la parola di accesso che serve ad accedere al proprio password manager. L'altro vantaggio è poter generare in automatico password complesso, oltre che accedere ai propri account con un clic o alle password personali da qualsiasi dispositivo.

Tra i principali punti di forza di NordPass si annovera la memorizzazione di un numero illimitato di credenziali in un unico posto, il monitoraggio in tempo reale per eventuali violazioni dei dati, la condivisione tramite altre persone mediante canali crittografati e password univoche per tutti gli account.

A tutto questo, poi, si aggiunge il servizio di NordVPN, in grado di offrire una connessione Internet privata e sicura, oltre a una protezione dai siti web pericolosi, il blocco dei tracker web e il monitoraggio di eventuali leak di dati.

Con l'ultima offerta in corso, è possibile sottoscrivere i piani di due anni di NordVPN, con incluso NordPass Premium, in sconto fino al 69%, più Giga gratis per il servizio di eSIM internazionale Saily.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.