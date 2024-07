VPN e crittografia: quali algoritmi offrono la massima sicurezza?

Navigare sotto VPN è una pratica sempre più comune tra gli internauti attenti alla sicurezza o desiderosi connettersi senza esporre il proprio indirizzo IP. L'utilizzo questi servizi comporta in effetti un boost per la privacy difficilmente raggiungibile utilizzando una normale connessione diretta client-server. Ma entrando in dettaglio, da cosa dipende questo alto livello di protezione dei dati assicurato soprattutto dalle VPN premium? La risposta è che una comunicazione sicura non può prescindere dall'utilizzo di un'efficiente tecnologia di crittografia dei dati. Sul mercato ci sono diversi algoritmi più o meno validi per raggiungere questo scopo, come ad esempio la soluzione usata da CyberGhost VPN per i propri servizi.

CyberGhost VPN: dati al sicuro grazie alla crittografia di livello militare

Se CyberGhost VPN è la VPN numero 1 d'Italia un motivo c'è e questa fama è meritata soprattutto per la sicurezza e la protezione dei dati offerta ai suoi clienti. Quando parliamo di crittografia indichiamo una tecnologia che nasce con l'obiettivo di trasformare dei dati comprensibili in una serie d'informazioni senza senso se non si è in possesso del cosiddetto "codice di decriptazione". Questa chiave di crittografia è condivisa tra il mittente e il destinatario di una comunicazione, ma è sconosciuta agli eventuali intrusi che dovessero riuscire ad accedere al flusso dati oggetto dello scambio.

CyberGhost VPN utilizza la crittografia AES a 256 bit, una cifratura di livello militare praticamente impossibile da decifrare anche in caso di attacchi brute force. A questo aggiunge poi i migliori protocolli sul mercato come OpenVPN e WireGuard, per dare ai clienti un livello di protezione molto alto che mette al riparo i loro dati sensibili da qualsiasi intromissione. Come se ciò non bastasse, la politica di CyberGhost VPN prevede che le tracce della navigazione dei clienti vengano eliminate automaticamente ad ogni riavvio della sessione. In questo modo è impossibile che le informazioni sull'uso del servizio possano essere ceduti a terzi, anche dietro esplicita richiesta delle autorità.

Se siete interessati a provare CyberGhost VPN potete approfittare di una delle offerte disponibili con piani di pagamento a cadenza mensile, semestrale o biennale. Quest'ultimo in particolare consente il massimo risparmio e fa scendere il prezzo di CyberGhost VPN ad appena 2,03 euro al mese, con in più la possibilità di avvalersi della Garanzia soddisfatti o rimborsati entro i primi 45 giorni dall'attivazione del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.