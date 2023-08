VPN + antivirus, Norton ha trovato la formula vincente (-70%)

Avere sia la VPN che un antivirus in grado di rilevare qualsiasi minaccia informatica in tempo reale, senza limiti, a un prezzo di 2,5 euro al mese è possibile. Chiedere lumi a Norton. La nota azienda statunitense sta vivendo un'ultima parte di estate da assoluta protagonista grazie a quella che è già stata ribattezzata come l'offerta migliore di quest'anno: 70% di sconto su Norton 360 Deluxe, il piano che riunisce sotto lo stesso tetto VPN e antivirus a un prezzo imbattibile di 29,99 euro per il primo anno.

Norton 360 Deluxe è l'offerta del momento

Siamo abituati ad altre offerte. Una buona VPN ad esempio può costare anche 4-5 euro al mese, già scontata tra le altre cose. Con il piano Deluxe di Norton si va invece oltre.

Riparati da malware, ransomware e altri programmi malevoli in tempo reale tutto l'anno, per una sicurezza informatica di livello superiore. Completa poi il check della protezione online con una VPN affidabile, veloce e senza interruzioni.

A tutto questo aggiungici poi un potente password manager, attraverso cui iniziare a gestire le credenziali di accesso in modo completamente diverso rispetto a quanto eri abituato a fare fino ad oggi. E in più ricevi un avviso puntuale ogni volta che i tuoi dati dovessero finire nel Dark Web, con utili suggerimenti su come comportarti per risolvere la situazione.

La promozione migliore dell'estate sta per scadere: approfittane ora per goderti VPN, antivirus, password manager e monitoraggio del Dark Web in un unico pacchetto a soli 2,5 euro al mese per 1 anno.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.