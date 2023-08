VPN e antivirus insieme a soli 29,99 euro per il primo anno con Norton 360

Norton 360 Deluxe è il piano pensato dalla nota azienda informatica per proteggere i tuoi dispositivi e offrirti una privacy online completa. Oltre alla protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, grazie alla soluzione antivirus messa in campo dagli specialisti di Norton, il pacchetto Deluxe include il servizio Secure VPN, che ti consente di navigare in anonimato in maniera illimitata.

Il primo anno è in offerta a soli 29,99 euro, per effetto del 70% di sconto sul prezzo di listino di 99,99 euro. Affrettati però, perché la promozione sta per terminare.

Norton 360 Deluxe in sconto del 70% per il primo anno

Il servizio VPN e la protezione antivirus non sono le uniche funzionalità incluse nella versione Deluxe del piano Norton 360. Trovi infatti anche un sofisticato password manager, uno strumento che ti consente di gestire e conservare in modo più semplice e sicuro le password, le credenziali di accesso ai siti web e i dati delle carte di credito.

Puoi inoltre contare sul servizio Dark Web Monitoring, ossia il monitoraggio continuo del dark web da parte di Norton: nell'eventualità le tue informazioni personali finiscano in questa parte "oscura" di Internet, riceverai prontamente un avviso e tutta una serie di consigli utili su come muoverti.

L'offerta è valida dal 17 agosto al 7 settembre. In questo periodo è possibile usufruire di uno sconto di 5 euro sul prezzo già scontato di 34,99 euro per il primo anno, così da spendere soli 29,99 euro per l'abbonamento di dodici mesi a Norton 360 Deluxe. Attiva l'offerta ora per risparmiare così 70 euro rispetto al prezzo di listino di 99,99 euro.

