VPN e antivirus in un unico piano a soli 2,5 euro al mese (-70%)

L'estate 2023 passerà alla storia come quella della maxi offerta di Norton per il suo piano Deluxe: VPN e antivirus in un unico pacchetto scontato del 70% per il primo anno, per una spesa complessiva pari a 29,99 euro anziché 99,99 euro. Calcolatrice alla mano, sono 2,5 euro al mese, un prezzo che di solito non basta nemmeno per attivare una servizio VPN a sua volta scontato di oltre il 50-60%.

Norton 360 Deluxe in super offerta a 2,5 euro al mese per 1 anno

Tra i piani di Norton 360 fa bella mostra di sé da un po' di tempo a questa parte il profilo Deluxe, che si propone come la soluzione migliore per chi è alla ricerca di una sicurezza online completa. Antivirus in funzione 24 ore su 24, in tempo reale, sempre pronto a rilevare eventuali minacce informatiche. Accanto il servizio Secure VPN, per una navigazione su qualsiasi tipo di browser Internet in completo anonimato.

E non è finita qui, perché sempre con il piano Deluxe hai a disposizione anche un potente strumento per la gestione delle credenziali di accesso che usi per effettuare il login su siti web, social media e piattaforme di home banking. Con il password manager offerto da Norton puoi inoltre beneficiare di uno strumento in grado di tenere al sicuro i dati sensibili delle tue carte di pagamento.

Un ulteriore servizio incluso nel pacchetto di Norton è il monitoraggio del Dark Web, con avvisi tempestivi ogni volta che i tuoi dati dovessero essere trovati in questa parte "oscura" di Internet (e relativi consigli su come comportarti per mantenere al sicuro la tua privacy).

Approfitta subito del 70% di sconto su Norton 360 Deluxe, in modo da risparmiare qualcosa come 70 euro sul prezzo di listino.

