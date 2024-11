VPN e antivirus in un'unica soluzione con Norton Ultra VPN

Per raggiungere un livello di sicurezza e privacy superiore, la scelta ideale è affidarsi a una soluzione completa, con VPN e antivirus insieme. Da un lato quindi una navigazione in completo anonimato, dall'altro la protezione da qualsiasi minaccia informatica.

Una soluzione come quella proposta da Norton con il nuovo piano Norton Ultra VPN, disponibile in offerta a 2,5 euro al mese (l'equivalente di 29,99 euro in un anno), per effetto del 68% di sconto rispetto al prezzo di listino. La promozione prevede inoltre una prova gratuita di 30 giorni.

L'offerta sul piano annuale di Norton Ultra VPN è disponibile su questa pagina del sito ufficiale di Norton.

I vantaggi della soluzione Norton Ultra VPN

Con Norton Ultra VPN aumenti il livello della tua privacy online con un servizio VPN veloce e affidabile, impedendo agli annunci pubblicitari di tracciarti e di accedere ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi, sia che tu sia in casa o in viaggio in una città all'estero.

Non migliorerai però solo la privacy, ma anche la tua protezione online, grazie a un sistema antivirus che lavora in tempo reale per difendere i tuoi dispositivi e dati personali da ransomware, tentativi di phishing, malware e altri virus. Inoltre, incluso nella soluzione unica di Norton, anche un robusto password manager per creare, conservare e gestire le password in modo più sicuro.

Un altro vantaggio è quello di sapere in ogni momento della giornata se le proprie informazioni personali sono finite in mani sbagliate. Questo grazie al monitoraggio costante del Dark Web, la parte più oscura di Internet.

Maggiori dettagli sull'offerta per il piano annuale di Norton Ultra VPN su questa pagina del sito di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.