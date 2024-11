VPN e antivirus: l'accoppiata vincente di Norton VPN

Un antivirus da solo non è più sufficiente per assicurarsi una protezione adeguata contro le minacce del web. E lo stesso discorso vale per il servizio VPN: navigare in anonimato senza poter contare su un antivirus di primo livello non risolve tutti i problemi.

Tra le migliori soluzioni complete per la sicurezza e la privacy online si annovera Norton Ultra VPN, il servizio di Norton che include un software VPN veloce e affidabile, una potente protezione antivirus e un robusto password manager. In questi giorni è in offerta al prezzo scontato di 2,5 euro al mese per un anno.

L'offerta in corso che permette di risparmiare il 68% sul prezzo di listino è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Norton.

Norton Ultra VPN è in offerta a 2,5 euro al mese per 12 mesi

Con Norton Ultra VPN ci si assicura un software in grado di proteggere fino a 5 dispositivi in contemporanea, una protezione in tempo reale contro malware, attacchi hacker, virus e truffe informatiche, più un password manager che crea, archivia e gestisce le credenziali di accesso in modo sicuro.

Tra le funzionalità più significative il servizio VPN, grazie al quale è possibile navigare in modo sicuro e privato, mantenere riservati i propri dati online, navigare tra le pagine web senza pubblicità e accedere ai propri contenuti preferiti anche quando si è in vacanza all'estero.

Completano il pacchetto:

un monitoraggio continuo del Dark Web , con puntuali notifiche nell'eventualità di un leak di dati;

, con puntuali notifiche nell'eventualità di un leak di dati; uno spazio cloud da 10 GB in cui conservare i file più importanti del proprio computer.

Maggiori informazioni sull'offerta descritta qui sopra nella pagina dedicata del sito Norton.

