VPN e Antivirus a meno di 3 euro al mese con Norton 360 Deluxe

Norton 360 Deluxe è il piano che offre ai suoi utenti la massima protezione per i loro dispositivi e numerose funzionalità per la privacy online, tra cui un monitoraggio continuo del Dark Web e un servizio VPN di grande affidabilità. Oggi lo puoi attivare a soli 34,99 euro per il primo anno anziché 99,99 euro, grazie allo sconto del 65% sul prezzo di listino. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi godere della garanzia soddisfatti o rimborsati, richiedendo il rimborso completo entro 60 giorni dall'acquisto.

Puoi accedere all'offerta di oggi di Norton 360 Deluxe tramite il link presente alla pagina dedicata sul sito ufficiale o il bottone qui sotto.

Norton 360 Deluxe in sconto del 65% sul sito ufficiale

Il pacchetto Norton 360 Deluxe può essere utilizzato su un massimo di 5 PC, Mac, smartphone o tablet in contemporanea. Ti protegge in tempo reale dalle minacce informatiche esistenti e da quelle nuove, salvaguardando le informazioni riservate non appena accedi a Internet.

Con la VPN di Norton navighi in completo anonimato, senza che la tua attività venga tracciata. Puoi anche sfruttare la crittografia avanzata per mantenere al sicuro i tuoi dati più importanti come gli estremi dei conti bancari e password.

Altre funzionalità esclusive che puoi avere con il piano Deluxe del pacchetto Norton 360 sono un robusto password manager, il backup del PC nel cloud e un monitoraggio continuo del Dark Web. Qualora vengano trovate le tue informazioni personali, vieni prontamente avvisato del rischio con utili consigli su come comportarti.

Approfitta ora dell'offerta su Norton 360 Deluxe, così da risparmiare 65 euro sul prezzo del primo anno di servizio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.