VPN dall'estero per l'Italia: la migliore ora costa la metà

Chi si trova all'estero e ha bisogno di una VPN illimitata, soprattutto nel caso in cui ci sia la necessità di collegarsi ad un server italiano, può scegliere oggi l'offerta di ExpressVPN. Il servizio in questione è un vero e proprio punto di riferimento per il settore delle VPN ed è ora in offerta a metà prezzo.

Grazie alla promozione in corso, infatti, ExpressVPN è ora attivabile con un prezzo scontato di 6,67 dollari al mese, con un risparmio del 48% rispetto al prezzo standard e con 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 15 mesi di utilizzo del servizio.

L'offerta in questione è disponibile anche con una garanzia "soddisfatti o rimborsati" esercitabile entro i primi 30 giorni dall'attivazione. Per sfruttare la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di ExpressVPN.

ExpressVPN: la migliore VPN per l'Italia è in offerta

Con ExpressVPN è ora possibile accedere a una VPN veloce e sicura, ideale per chi si trova all'estero e ha bisogno di un server italiano per avviare la connessione VPN (senza compromessi sulla stabilità, sulla velocità e sulla sicurezza).

Il servizio garantisce una banda illimitata oltre alla protezione della crittografia e a una politica no log, per connessioni sicure e prive di qualsiasi forma di tracciamento. La VPN è utilizzabile su un totale di 8 dispositivi in modo da poter accedere alla rete senza reali limitazioni.

Per accedere subito alla VPN basta premere sul box qui di sotto. Con l'offerta in corso, ExpressVPN ora costa il 48% in meno, con un prezzo che si riduce a 6,67 dollari al mese, andando ad attivare l'abbonamento annuale con 3 mesi extra.

Per tutti i nuovi utenti c'è sempre la possibilità di esercitare la garanzia di rimborso di 30 giorni. L'offerta è disponibile tramite il box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.