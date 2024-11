VPN CyberGhost: lo sconto di Halloween è ancora attivo

La VPN di CyberGhost è attivabile a 2,03 euro al mese per 2 anni grazie allo sconto di Halloween, ancora valido sul piano della durata di 24 mesi, a cui si aggiungono inoltre 4 mesi extra gratis. La promozione include anche la garanzia soddisfatti o rimborsati, con la possibilità di ottenere il rimborso completo di quanto speso entro 45 giorni dalla data di acquisto.

Lo sconto di Halloween di CyberGhost riguarda anche l'opzione aggiuntiva Security Suite per Windows, uno speciale antivirus che assicura la massima protezione a qualsiasi computer con a bordo il sistema operativo Windows. Grazie all'offerta in corso, è disponibile a 1 euro al mese anziché 4,50 euro.

Per accedere alla promozione di questi giorni occorre collegarsi su questa pagina del sito ufficiale CyberGhost.

L'offerta di Halloween per il piano di 2 anni di CyberGhost

A meno di una settimana di distanza, la promo legata alla festa di Halloween continua ad essere disponibile per l'attivazione di CyberGhost VPN ad appena 2 euro al mese per 24 mesi. Con questo servizio ogni utente è in grado di proteggere le proprie informazioni digitali, nascondendo le attività sul web agli occhi di hacker, inserzionisti e provider dei servizi di rete Internet.

Tra i suoi principali punti di forza si annoverano l'utilizzo della crittografia AES a 256 bit per mantenere nascosta la propria posizione e il traffico Internet, la rigida politica di no-log per offrire la massima privacy ai titolari della VPN, e una velocità di connessione superiore alla media per un'esperienza streaming godibile.

A tutto questo si aggiungono poi server VPN in 100 Paesi in tutto il mondo, l'opzione Kill switch automatico qualora la connessione VPN cada, l'utilizzo dei protocolli VPN più avanzati come WireGuard, IKEv2 e OpenVPN, più una larghezza di banda e traffico illimitati.

I dettagli completi dell'offerta relativa al piano di due anni del servizio VPN sono disponibili su questa pagina del sito CyberGhost.

