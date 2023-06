VPN, cloud, antivirus e password manager: un abbonamento, 60% di sconto

Nel vasto universo digitale, la sicurezza e l'affidabilità sono diventate una priorità assoluta. Ecco perché Norton, nome di fiducia nel settore della protezione online, ha lanciato un'offerta irrinunciabile: uno sconto del 60% sull'abbonamento annuale a Norton 360 Standard, ricco di strumenti di sicurezza che ti permetterà di proteggere il tuo mondo digitale a un prezzo imbattibile.

Norton 360 Standard offre una protezione completa e affidabile con sei strumenti essenziali inclusi. Grazie all'offerta attuale il prezzo scende da 74,99 euro a soli 29,99 euro all'anno: questo significa che potrai avere la tranquillità di navigare online senza preoccupazioni, risparmiando contemporaneamente.

Sei strumenti in un solo abbonamento

Cosa offre Norton 360 Standard? Questo pacchetto di protezione all-in-one include una serie di strumenti essenziali per ogni utente. Grazie all'abbonamento annuale, avrai accesso a un antivirus di prim'ordine che proteggerà il tuo dispositivo da malware, spyware e altre minacce digitali. La VPN integrata garantirà la tua privacy online, consentendoti di navigare in modo sicuro e anonimo, indipendentemente da dove ti trovi.

Avrai anche a tua disposizione anche un password manager sicuro che ti aiuterà a creare e memorizzare password complesse per tutti i tuoi account online. Inoltre, potrai usufruire di un ampio spazio di archiviazione cloud per proteggere i tuoi file importanti e accedervi da qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento. Ultimi, ma non per importanza, Smart Firewall per PC o Firewall per Mac per aiutarti a monitorare le comunicazioni tra il tuo computer e altri e SafeCam per PC, utilissimo strumento che ti avvisa in caso di tentativi di accesso alla tua webcam.

Non perdere l'opportunità di ottenere una protezione a tutto tondo per il tuo mondo digitale. Approfitta dell'offerta speciale di Norton: il 60% di sconto sul primo anno di abbonamento a Norton 360 Standard. Questo significa che avrai accesso a tutti questi strumenti di sicurezza a soli 29,99 euro all'anno. Da sempre sinonimo di affidabilità e sicurezza, grazie a Norton proteggi il tuo mondo digitale senza rinunciare alla tranquillità di navigare in sicurezza online.

