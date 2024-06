VPN che costa la metà: ExpressVPN a meno di 7€/mese

Non è più come un decennio o più fa, quando navigare in anonimato e sicurezza era riservato a pochi. Adesso, con soluzioni protezione come ExpressVPN, mettere al sicuro dati e privacy costa la metà.

L’offerta attuale, infatti, porta il prezzo del piano annuale a meno di 7 euro al mese, esattamente a 6,33 euro anziché 12,30. Ciò ti permette di risparmiare più di 70 euro nell'arco di dodici mesi. Ma oltre al prezzo vantaggioso, cos'altro rende ExpressVPN la scelta ideale?

Una delle principali caratteristiche che definisce la superiorità di ExpressVPN è la sua politica no log, che garantisce totale privacy durante la navigazione. Nessuna traccia delle attività o dei dati personali viene memorizzata; ciò significa che la nostra cronologia di navigazione e i nostri download restano al sicuro dagli ISP, hacker e governi. Non è solo, quindi, una questione di sicurezza, ma anche di libertà nel navigare senza preoccupazioni.

VPN che costa la metà: equilibrio perfetto tra prezzo e prestazioni

Oltre alla protezione dei dati, ExpressVPN è ottima per giocare online e per vedere contenuti in streaming. Grazie ai server distribuiti in oltre 100 paesi, la connessione è senza lag e con ping drasticamente ridotti rispetto ad altri servizi. Per i gamer, questi aspetti possono fare davvero la differenza. Invece, gli amanti dello streaming non avranno più a che fare con i fastidiosi buffering. Tutto questo si deve alla crittografia AES a 256 bit, al kill switch e altre funzionalità avanzate come lo split tunneling.

L'abbonamento a ExpressVPN è reso più conveniente dalla presenza del password manager, che permette di organizzare un numero illimitato di credenziali, note e dettagli sensibili in un unico luogo sicuro. Ciò è particolarmente utile se devi gestire tanti account e carte di credito. Inoltre, grazie agli avvisi tempestivi in caso di violazioni dei dati, potrai stare sereni sapendo che qualsiasi problema verrà immediatamente segnalato.

Sottoscrivendo l’abbonamento ora, otterrai tre mesi extra gratuiti oltre ai 12 mesi a soli 6,33 euro al mese. Se il servizio non ti soddisfa, puoi richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto. Abbonati subito a questa VPN: costa la metà!

