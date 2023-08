VPN + antivirus: l'accoppiata vincente di Norton Deluxe (-70%)

Bastano 29,99 euro per il primo anno, vale a dire meno di 2,5 euro al mese, per attivare Norton 360 Deluxe, il pacchetto completo di Norton che unisce il servizio VPN e quello antivirus in un unico piano. Lo sconto del 70% rispetto al prezzo di listino, pari a 99,99 euro, non durerà però ancora a lungo, quindi affrettati prima che sia troppo tardi e il prezzo torni a salire.

Norton 360 Deluxe è in sconto del 70%

Con Norton 360 Deluxe ti assicuri una protezione completa per un numero massimo di dispositivi pari a 5, tra PC, Mac, smartphone e tablet. Da anni Norton è sinonimo di sicurezza avanzata in ambito informatico: attivando il piano Deluxe hai la certezza di metterti al riparo da qualsiasi minaccia informatica contro i tuoi dispositivi.

Al prezzo di 29,99 euro non ottieni però solo un antivirus in funzione 24 ore su 24, ma anche una VPN premium che ti consente di navigare in completo anonimato sul web senza che le aziende possano tracciare le tue attività. Aggiungici poi un sistema di crittografia di livello avanzato per mantenere sicuri i tuoi dati più sensibili, come estremi bancari e credenziali di accesso ai servizi di home banking.

E non è ancora tutto, dato che sempre il piano Norton Deluxe integra due ulteriori funzionalità grazie alle quali puoi dormire sonni tranquilli. La prima è un potente password manager con cui gestire in maniera più semplice e sicura le password di tutti i siti web dove si ha un account registrato. La seconda è il monitoraggio del dark web per far fronte a eventuali violazioni dei tuoi dati personali, con avvisi puntuali e consigli su come comportarti.

Attiva oggi stesso Norton 360 Deluxe per beneficiare del maxi sconto del 70% nei i primi 12 mesi e pagare soli 29,99 euro sia per la VPN che l'antivirus attivo 24 ore su 24.

